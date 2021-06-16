 

В Китае озвучили планы полета на Юпитер

16.06.2021, 13:56, Новости дня
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До 2029 году китайский космический аппарат должен выйти на орбиту Юпитера. Об этом официально сообщили в космическом ведомстве страны.

Специалисты напоминают, что полет до этой планеты займет как минимум два года. Поэтому старт корабля должен состояться в 2027-м. вопрос по сути уже решен, уточняют компетентные источники. Правительство дало разрешение на полет и пообещало полностью его профинансировать.

Остались только небольшие нюансы. Нужно точно составить план самого полета, ведь возможно посещение не только самого Юпитера, но и его спутников, которые не менее интересны для науки. Кроме того, нужно составить точный график работ. Напомним, что до 2028 года китайский зонд должен доставить образцы породы с Марса.



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