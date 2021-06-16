В Москве и Подмосковье объявили обязательную вакцинацию от COVID-19



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Указ был принят с целью выполнения постановления Роспотребнадзора Москвы, согласно которому до 15 июля первый компонент вакцины должны получить не менее 60% работников здравоохранения, образования, сферы услуг, госслужащих и всех, кто по роду деятельности тесно взаимодействует с людьми. Второй компонент вакцины должен быть получен до 15 августа.

Сергей Собянин назвал это решение «крайне тяжелым», но необходимым, поскольку ситуация с коронавирусом продолжает развиваться драматически.

«В больницах лежит более 12 тыс. человек разной степени тяжести. По заболеваемости мы уже на уровне прошлогодних пиков. За последние сутки умерло больше 70 человек», — написал глава города в своем личном блоге.

Согласно указу, в Москве до 1 июля будет создана информационная система, с помощью которой будет контролироваться ход вакцинации. В свою очередь, департамент здравоохранения определит потребность в вакцине, холодильном оборудовании и прививочных бригадах. Предприниматели обязаны предоставлять сведения о сотрудниках, которым необходима прививка.

Ранее мэрия Москвы усилила ограничительные меры в столице: с 13 по 20 июня объявлены выходные, в это время горожане не смогут посещать зоопарки, фудкорты и детские игровые комнаты. Заведения общепита будут принимать посетителей только до 23:00, а до 6:00 работать только на доставку. Организациям порекомендовали перевести на удаленную работу не менее 30% непривитых сотрудников.

По данным Оперштаба Москвы, за минувшие сутки в городе выявлено 5 782 новых случая заражения коронавирусом. Госпитализированы 1 778 человек, скончались 75 пациентов. На своей странице в Facebook главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко сообщил, что из 1456 пациентов с COVID-19 в стационаре привиты только двое больных.