 

В Роспотребнадзоре назвали препараты, которые нельзя принимать перед вакцинацией от COVID-19

16.06.2021, 13:50, Разное
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Российские медики назвали лекарства, которые нельзя принимать перед иммунизацией от COVID-19. В первую очередь, это антигистаминные препараты, поскольку они могут скрыть симптомы анафилактического шока на вакцину.
В Роспотребнадзоре объяснили, что перед вакцинацией не нужно принимать препараты от аллергии: это не только отрицательно повлияет на иммунный ответ организма, но и скроет классические признаки аллергических реакций. Единственная необходимость в антигистаминных препаратах возникает у тех, кто принимает их на постоянной основе по медпоказаниям. Также перед прививкой необходимо проконсультироваться с лечащим врачом о возможности иммунизации.

Отечественный иммунолог Николай Крючков подчеркнул, что в инструкции по применению противоковидных вакцин особых указаний нет. Однако людей, которые, страдая от ревматических заболеваний и тяжёлых аллергий, принимают иммуносупрессанты, подавляющие функцию иммунной системы, могут не допустить к вакцинации. К слову, принять успокоительное средство в прививочный день медики разрешают, это поможет снять тревожность и придать уверенность в том, что всё пройдёт хорошо.

Источник: vm.ru



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