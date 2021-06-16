Молекула эфрин-В3 способна заземлять млекопитающих и рептилий

Исследователями, представляющими Еврейский университет Иерусалима (Израиль), был определен ряд молекулярных факторов, отличающих животных от птиц. Именно набор таких различий позволил птицам осуществлять взмах крыльев и летать в воздухе.

В предыдущих исследованиях было выяснено, что способностью передвигаться по поверхности млекопитающие и рептилии обязаны информации, которую хранит их спинной мозг. В процессе этой работы учеными было обнаружено, что способности к полету также заложены в молекулярной памяти спинного мозга птиц. Эксперты с большой внимательностью изучали строение нейронных сетей в эмбрионах кур и мышей, обнаружив впоследствии, что фрагменты генетического кодирования молекул эфрина-B3 у птиц имеют фундаментальное отличие от кодировки этих же молекул у рептилий и млекопитающих.

«Наличие Молекулы эфрин-B3 имеется у млекопитающих, но в мутированном виде, у птиц же ее и совсем нет. Благодаря этому простому, но глубокому различию пернатым позволено делать взмах крыльями и взлетать», – объясняют ученые.

В ходе исследования, у лабораторных мышей, имеющих здоровую версию данной молекулы, отмечалось передвижение, характерное для всех сухопутных животных – посредством шаговых движений, слева направо, с последовательным преставлением передних и задних конечностей. А у грызунов с мутировавшим видом молекулы эфрина-B3 отмечалось передвижение с помощью прыжков влево и вправо, подобно птицам, с синхронной работой конечностей.

Анализ этих результатов подтвердил гипотезу исследователей том, что ряд генетических изменений в течении времени помог пернатым развивать сеть нейронов, с помощью которой активируются очень скоординированные паттерны движений, а в данном случае это одновременный взмах крыльев. Публикация об этом есть на портале EurekAlert и ссылка на сайт Еврейского университета. Отчеты о результатах исследований опубликованы в одном из разделов журнала Science Advances.

Источник: scientificrussia.ru