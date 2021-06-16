За день до анонса раскрыли характеристики смартфона Honor 50 Pro

Новый флагманский гаджет намерена вывести на рынок компания Honor. 50 Pro с 108 Мп, 66 Вт и Android 11, а также сервисами Google рассекречен перед анонсом.

После отделения от корпорации Huawei ее бывший суббренд Honor взял направление на более широкий охват рынка. Кроме того, в его устройствах снова появятся предустановленные сервисы от Google. Информация о грядущем флагмане Honor 50 появилась в Сети как раз перед его официальной презентацией вместе с SE- и Pro-версией.

Продуктивность и мощность девайсу обеспечит однокристальная мобильная платформа Snapdragon 778 от Qualcomm, оснащенная модемом для работы в сетях пятого поколения. OLED-дисплей получил разрешение 2340 на 1080 точек и диагональ на 6,5 дюйма. Частота его обновления достигает 90 Герц. Также экран поддерживает формат HDR 10+, в него производитель встроил сканер отпечатков пальцев. В экранной панели вверху расположен и вырез для фронтального объектива с разрешением на 32 миллиона точек. Блок основной камеры состоит из четырех фото-видео-датчиков, пары 2-мегапиксельных, а также сенсоров на 8 и 108 мегапикселей.

Объем оперативной памяти составляет 8 гигабайт, хранить любой контент можно на 128- и 256-мегапиксельном флэш-накопителе UFS 2.1 в зависимостью от модификации. Аккумуляторная батарея на 4,3 тысячи мАч поддерживает быструю 66-Ваттную зарядку. Также Honor 50 оснащен модулем NFC, однако традиционные наушники 3,5-миллиметра подключить не удастся из-за отсутствия разъема.

Источник: goroday.ru