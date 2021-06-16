Нардеп Семинский инсценировал собственное похищение, чтобы избежать проблем с налоговой – СМИ

Со ссылкой на материалы производства, а также на изложенную в них позицию прокурора, авторы расследования заявили, что Семинский был фигурантом расследования налоговой по делу об уклонении от уплаты налогов и других финансовых махинациях. Чтобы избежать проблем, связанных с его работой в должности председателя правления частной нефтегазовой компании Украины “Нефтегаздобыча”, он якобы инсценировал собственное похищение, утверждают журналисты.

Семинский исчез почти на год, дело было закрыто, а он сам утверждал, что был похищен. Акционеры провели аудит компании и выявили значительные злоупотребления со стороны бывшего руководителя, в том числе уклонение от уплаты налогов и вывод средств на фиктивные компании, сказано в сюжете.

О новом похищении Семинский заявил, выдвинув обвинения против экс-министра транспорта Украины Николая Рудьковского, семья которого владеет долей в “Нефтегаздобыче”. Акционеры утверждают, что бывший председатель правления требовал переписать на него долю стоимостью более 150 млн долларов – за это он обещал забрать свое заявление из правоохранительных органов.

Контекст:

По данным Единого реестра досудебных расследований, на которые ссылается агентство “РБК-Украина”, против Семинского Госбюро расследований открыло уголовное производство, ему инкриминируют присвоение части прибыли газодобывающей компании “Нефтегаздобыча” в период, когда он был главой правления этой компании.

В феврале 2012 года Семинский выехал с работы, попал в подстроенное ДТП и был похищен неизвестными вооруженными людьми в масках. Признанный судом пропавшим без вести Семинский был освобожден в мае 2015 года. Тогда он был главой компании “Нефтегаздобыча” и после неоднократно утверждал, что заказчиком его похищения был Рудьковский. 3 марта Рудьковскому вручили сообщение о подозрении по этому уголовному производству.

Комментируя уголовное дело против себя, Рудьковский заявлял, что это – прямое вымогательство со стороны Семинского его доли в компании “Нефтегаздобыча”. По словам Рудьковского, Семинский работал наемным директором “Нефтегаздобычи”, получал высокую зарплату, однако когда выяснилось, что неэффективное управление привело компанию к крупным убыткам и долгам и ее необходимо продать, незадолго до сделки исчез. 25 февраля 2021 года СБУ заявила, что раскрыла похищение Семинского.

“Семинский говорит: если ты перепишешь [“долю в Нефтегаздобыче”], я пойду в прокуратуру, дам показания, что ты меня не воровал. Дело закроется и все. А если нет – у нас в прокуратуре все схвачено, приедешь в Украину, мы тебя посадим. До тех пор, пока не перепишешь то, что мы хотим”, – рассказывал Рудьковский в интервью Дмитрию Гордону.

Экс-министр обратился с открытым письмом к президенту Украины Владимиру Зеленскому, где изложил все обстоятельства этой истории – но письмо осталось без ответа.

Рудьковский заявил 10 марта, что Семинский “никогда не был собственником или акционером “Нефтегаздобычи”, но постоянно и противоправно требовал долю” в компании, угрожая заявить, что в его похищении виновен Рудьковский.

Издание “Цензор.НЕТ” опубликовало расшифровки разговора экс-директора “Нефтегаздобычи”, а сейчас – нардепа от “Слуги народа” Семинского с Андреем Мельником, который является подозреваемым по делу о похищении Семинского. В этом разговоре собеседники в том числе обсудили встречу с нардепами от ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Нестором Шуфричем, чтобы они поучаствовали в разделе доли Рудьковского в компании “Нефтегаздобыча”.

Семинский, судя по записям, опубликованным “Цензор.НЕТ”, просил Мельника дать необходимые ему показания в суде и объяснил, что суть его конфликта с Рудьковским заключается в том, что тот не отдал ему 10% акций “Нефтегаздобычи”, хотя признался, что не имел на них документов.

Во время очной ставки с Рудьковским еще один бывший акционер компании, нардеп от ОПЗЖ Нестор Шуфрич рассказал, что у него есть информация о том, что Семинский во время своего второго “похищения” находился за границей, писало “РБК-Украина”.

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