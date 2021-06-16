У экс-возлюбленной Аффлека Аны де Армас роман с руководителем Tinder – СМИ
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Отмечается, что пара познакомилась благодаря общим друзьям. Букадакис уже представил актрису членам своей семьи. Контекст:
О романтических отношениях между Аффлеком и де Армас таблоид Daily Mail написал в марте 2020 года, обнародовав снимки пары во время отдыха в Коста-Рике. По версии таблоида, служебный роман между Аффлеком и де Армас начался во время совместной работы над эротическим триллером “Глубокая вода”, который снимал режиссер “9 1/2 недель” Эдриан Лайн.
В мае актриса перестала скрывать роман, разместив в сети совместные фото с Аффлеком. В январе 2021 года стало известно, что пара рассталась. В июне Аффлека видели целующимся со своей экс-невестой, американской актрисой и певицей Дженнифер Лопес.
Де Армас переехала в Испанию в 18-летнем возрасте. В 2011 году актриса вышла замуж за испанского коллегу Марка Клотета, но спустя два года супруги развелись.
В 25-м фильме про Джеймса Бонда “Не время умирать” де Армас сыграла подругу супергероя Палому.
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