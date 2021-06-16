 

Кабмин предложит Раде выделить на COVID-вакцины деньги, полученные от растаможки “евроблях”

16.06.2021, 13:48, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Правительство будет предлагать Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом, и, в частности, на закупку вакцин. Сегодня мы одобрили соответствующий законопроект, чтобы избежать в дальнейшем проблем с финансированием”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании.

Премьер напомнил, что всего в Украине есть договоренности на поставку более чем 40 млн доз в 2021 году, часть этих поставок уже оплачена, а по другой части вносятся авансы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в течение 2020 года украинцы ввезли в страну 38,4 тыс. автомобилей, в том числе 7,5 тыс. с нарушением таможенных режимов транзита и временного ввоза.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 16 июня в Украине первую дозу вакцины получили 1,5 млн человек, полностью привились – 288 тыс. сообщает Минздрав.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.01 / Австралия собралась ограничить доминирование Google на рынке рекламы

18.12 / Задавший вопрос Путину исландский журналист раскритиковал СМИ своей страны

25.08 / Разведка Южной Кореи считает сестру Ким Чен Ына вторым человеком в стране

24.09 / В Украине ученики после самоизоляции не обязаны делать тест и приносить в школу справку

16.01 / Опубликовано видео проникновения Соболь в чужую квартиру

10.02 / В Конгрессе США появился законопроект о запрете признавать оккупацию Крыма Россией

21.09 / Страны Африки попросили Россию о поставках вакцины от COVID-19

31.01 / Мужчина напал с ножом на росгвардейцев на акции в Москве

05.06 / Университетский кампус против ярмарки с инновациями – Atlantico сравнил Давос с ПМЭФ

01.09 / На пассажирской подушке безопасности джипа Ефремова не нашли следов эпителия

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика