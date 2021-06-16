Кабмин предложит Раде выделить на COVID-вакцины деньги, полученные от растаможки “евроблях”

“Правительство будет предлагать Верховной Раде выделить дополнительные 1,4 млрд грн на программу борьбы с коронавирусом, и, в частности, на закупку вакцин. Сегодня мы одобрили соответствующий законопроект, чтобы избежать в дальнейшем проблем с финансированием”, – сказал премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании.

Премьер напомнил, что всего в Украине есть договоренности на поставку более чем 40 млн доз в 2021 году, часть этих поставок уже оплачена, а по другой части вносятся авансы.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что в течение 2020 года украинцы ввезли в страну 38,4 тыс. автомобилей, в том числе 7,5 тыс. с нарушением таможенных режимов транзита и временного ввоза.

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

Вакцинация в стране стартовала 24 февраля. По состоянию на 16 июня в Украине первую дозу вакцины получили 1,5 млн человек, полностью привились – 288 тыс. сообщает Минздрав.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки “как минимум” и “гарантированно” получат 5 млн украинцев, прогнозирует он.

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