 

В Подмосковье развернули новый ковидный госпиталь

16.06.2021, 13:40, Разное
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В Московской области из-за напряжённой эпидемиологической ситуации из-за коронавируса COVID-19 развернули новый лёгкий ковидный госпиталь. Он появился в Красногорске.

Представители городской администрации рассказали, что стационар открыли в посёлке Нахабино. Они отметили, что лишь за последние сутки в округе госпитализировали 60 человек с ковидом. Медучреждение будет рассчитано на 50 человек, находящихся в состоянии средней тяжести, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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