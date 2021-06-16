Из подмосковной реки выловили странный труп человека

В подмосковном Подольске случайно обнаружили тело неизвестного мужчины. Труп выловили из реки Сосновка в микрорайоне Климовск.

Пользователи социальных сетей утверждают, что у погибшего были связаны руки и ноги, а в ушах были наушники. Однако правоохранители пока не подтвердили и не опровергли эти данные. В настоящее время устанавливается личность мужчины и обстоятельства его смерти, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.