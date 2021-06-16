Названы самые часто эвакуируемые в Москве автомобили

Чаще всего в 2021 году в Москве эвакуировали машины немецких марок, сообщил департамент транспорта города.

«Mercedes-Benz, BMW и Audi… Мы выбираем лучшую немецкую марку? Нет, рассказываем, кто возглавил рейтинг эвакуированных автомобилей за этот год: Mercedes-Benz (5610), BMW (5023), Audi (3011), Lexus (1430), Land Rover (1333)», – сообщил департамент в своем Telegram-канале.

Там пояснили, что некоторые водители искали на спецстоянках несколько раз: Land Rover (девять эвакуаций), Jaguar (пять эвакуаций), BMW (четыре эвакуации).

«Цена авто не освобождает от соблюдения правил. Паркуйтесь правильно и всегда найдете свой автомобиль там, где его оставили», – заключили в департаменте.

В конце мая российских автомобилистов предупреждали о новых штрафах при парковке.