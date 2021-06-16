 

Российская делегация с презентами прибыла на виллу Ла Гранж

16.06.2021, 13:12, Новости дня
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Российская делегация в среду днем прибыла в женевскую виллу Ла Гранж, где позже состоится встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

«Герасимов, Ушаков, Козак, Лаврентьев: Российская делегация приехала на место переговоров с американцами. … Российская делегация привезла с собой внушительные презенты», – написал в Telegram Смирнов.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. Швейцарский президент выступит с приветственным словом, после чего Путин и Байден начнут переговоры – сначала в узком составе, затем – с участием делегаций.  

В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.



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