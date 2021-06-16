Биби указали на выход

Впервые за 12 лет Израиль возглавляет не Биньямин Нетаньяху. Сторонники не сдаются, хотя штурма кнессета не было.

Несмотря на опасения многих, передача власти в Израиле все же состоялась. При этом уходящий премьер Биньямин Нетаньяху сделал все, чтобы испортить праздник своему преемнику Нафтали Беннету. Это был один из худших дней в жизни Биньямина Нетаньяху и его супруги Сары. Оба перенесли это поражение тяжело. 12 лет у власти — не шутка.

Прощание с Матерой

Иерусалим плакал и посыпал голову пеплом, отправляя на скамейку оппозиции все еще влиятельного и опасного для политических противников председателя партии «Ликуд» Биньямина Нетаньяху.

У Стены плача прошла созванная раввинами массовая молитва против формирования нового правительства. Затем десятки сторонников уходящего премьера пришли к зданию резиденции главы правительства на улице Бальфур в Иерусалиме, чтобы поддержать его. Но вышел к ним только его воспитанный младший сын, Авнер.

Вступающий в должность премьер-министра (по ротации) Нафтали Беннет призвал израильтян не проводить никаких праздничных мероприятий по случаю ухода Нетаньяху. Но движения протеста, на протяжении более года каждую неделю устраивавшие митинги с требованием его отставки, было уже не остановить. Это был их праздник.

На центральной площади Рабина в Тель-Авиве, где традиционно проводятся политические митинги, возвели сцену и установили динамики. Кто-то привез сюда пенную пушку для вечеринок. Здесь прошел праздничный концерт, собравший тысячи людей.

То, как реагировали на одно и то же событие в Иерусалиме и Тель-Авиве, продемонстрировало глубокий раскол в обществе, линия размежевания в котором в последние годы проходит по вопросу отношения к Нетаньяху. Одни произносят его имя с придыханием и перечисляют его заслуги, другие резко критикуют его за подстрекательство и разлад. Последние сосчитали, сколько дней тот руководил страной, — 4456.

Линч в прямом эфире

Политические комментаторы давно указывают на сходство Биньямина Нетаньяху с бывшим президентом США Дональдом Трампом. Израильский премьер точно так же не умеет проигрывать.

Нетаньяху тоже искренне уверяет своих сторонников, что против него плетут заговор «левые», СМИ и прочее «глубинное государство».

Потому звучали предположения, что при передаче власти могут произойти эксцессы. В итоге захват Кнессета сторонниками председателя партии «Ликуд» выглядел иначе — как «темная» будущему премьеру.

Назначенный премьер-министр Нафтали Беннет только вышел к микрофону, чтобы произнести речь на пленарном заседании израильского парламента, где должно было быть утверждено новое правительство. Не успел он и открыть рта, как политические союзники Нетаньяху набросились на него с криками с мест и оскорблениями. Они называли его мошенником, лжецом и вором, буквально не давая ему произнести ни одной фразы.

Многократно перебиваемый, Беннет пытался проявить великодушие победителя, поблагодарив уходящего премьера за все, что тот сделал для государства. Ему в ответ кричали: «Ты ударил его ножом в спину!»

Со стороны зрелище скорее напоминало нападение группы хулиганов в школьном дворе. Очевидно, это была лишь репетиция той бескомпромиссной борьбы, которую Нетаньяху и его сторонники будут вести с Беннетом и его союзниками.

До последнего патрона

Биньямин Нетаньяху избрал тактику агрессивной делегитимации своих политических противников, отстранивших его от власти. Теперь при любом случае он обвиняет их во лжи, мошенничестве и политической слабости.

«У вас нет никакого авторитета на международной арене, к вам нет доверия, вы не сможете ответить твердым отказом президенту США, когда тот начнет требовать слишком многого от Израиля — например, создания палестинского государства, — пояснил Нетаньяху в своей речи накануне. — Как только будет заключено соглашение с Ираном, Израиль утратит право проводить тайные операции на его территории. Знайте, в Тегеране радуются сейчас формированию слабого израильского правительства».

В другой раз Нетаньяху повторил: это правительство, построенное на ненависти, раздоре и жажде власти, оно долго не продержится.

Разумеется, члены нового «правительства перемен» категорически не согласны с подобной оценкой. Большинство из них в политике далеко не новички, многие были министрами, работали как в коалиции, так и в оппозиции. Теперь им придется стараться гораздо сильнее, чтобы показать, на что они способны.

Парадоксальным образом именно активное и жесткое противодействие главы оппозиции Биньямина Нетаньяху будет способствовать сплочению разношерстой коалиции.

Оно станет клеем, удерживающим вместе эту смесь из левых, центристских, правых и даже — впервые в истории Израиля — одной арабской партии.

Все они пошли на серьезные компромиссы и высокий риск. Они уже заплатили электоральную цену за формирование этой коалиции и замену правительства Нетаньяху. Слишком скорые выборы чреваты для многих членов «правительства перемен» политическим небытием.

Поэтому им отступать некуда. Это бой до последней капли политической крови, до последнего патрона. И сейчас им необходимо быстро доказать свою эффективность, чтобы завоевать доверие избирателя.

Биньямин Нетаньяху. Фото: Amir Levy / Getty

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Чем займется новое правительство Израиля?

По этой причине новое правительство в первую очередь будет активно заниматься внутренними вопросами — экономикой, социалкой. Необходимо принять госбюджет (страна до сих пор живет по бюджету 2019 года), провести ряд застрявших назначений высокопоставленных чиновников, утвердить подготовленные в министерствах реформы.

Что касается внешней политики, глава нового правительства Нафтали Беннет и его партнер — сменный премьер-министр Яир Лапид — перечислили свои внешнеполитические приоритеты:

иранская угроза,

отношения с США и американскими евреями,

с Европейским союзом,

умеренными арабскими режимами и Палестинской автономией.

Лапид оговорился, что не упомянул в этом списке Китай и Россию. По его словам, отношения с этими странами также будут выстраиваться должным образом. И тут новому правительству Израиля придется очень постараться.

Одним из важных достижений Биньямина Нетаньяху стало выстраивание доверительных отношений с Владимиром Путиным,

что дало Израилю определенную свободу действий в Сирии против иранских военных. Для сохранения и закрепления данного успеха Беннету и Лапиду следует найти свой подход к российскому президенту.

Кремль уже оказал доверие новому правительству Израиля — Путин направил Беннету поздравление со вступлением в должность. «Российско-израильские отношения традиционно носят дружественный характер. Рассчитываю, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему развитию конструктивного двустороннего сотрудничества на всех направлениях. Это, несомненно, отвечает коренным интересам наших народов, идет в русле упрочения мира, безопасности и стабильности на Ближнем Востоке», — отмечается в письме российского президента.

С корабля на бал

Первая серьезная проверка на прочность нового правительства Израиля начнется уже 15 июня. В Иерусалиме пройдет марш с флагами. Это мероприятие традиционно проводится в рамках празднования Дня Иерусалима — участники марша проходят по иерусалимским улицам и через Шхемские ворота старого города и его мусульманский квартал идут к Стене плача.

В этом году марш проводился 10 мая, но фактически был сорван ракетными обстрелами из сектора Газа. По завершении операции «Страж стен» правые активисты потребовали провести его еще раз, чтобы символически показать палестинским группировкам, кому принадлежит Иерусалим. Но и в Газе закусили удила и грозят возобновить ракетные обстрелы Израиля в случае проведения подобного мероприятия.

Вопрос обсуждался на прошлой неделе на заседании узкого военно-политического кабинета. Главы силовых структур, включая полицию, пытались отговорить Нетаньяху от проведения марша в такой напряженный период. В итоге политическое руководство разрешило шествие — правда, при условии тесной координации действий с полицией.

Новое правительство не намерено отменять марш с флагами.

«Да, сейчас сложный период после операции в Газе, — пояснил министр обороны Бени Ганц. — У нас нет времени на раскачивание. Враги не собираются ждать нас или жалеть нас. Вероятно, они скоро снова попробуют испытать нас на прочность, рассчитывая на нашу слабость во время передачи власти. В этой связи я хочу подчеркнуть, что безопасность Государства Израиль никогда не зависела и никогда не будет зависеть от одного человека. У нас замечательная профессиональная система безопасности, которая прекрасно справляется с любыми угрозами».

Роман Янушевский,

специально для «Новой», Тель-Авив

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