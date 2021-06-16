Малыш не говорит: факторы риска, приводящие к продолжительным проблемам с речью

Если вы являетесь родителем, безусловно, вы делаете все возможное, чтобы вашим детям было хорошо. Однако в ситуациях, когда вы не находите ответы на волнующие вас вопросы, вам не справиться в одиночку. К примеру, что делать, если вашему ребенку исполнилось уже полтора года, а он по-прежнему не начинает говорить?

Мнения и беспокойства

Если искать ответ на этот вопрос в Интернете, можно найти десятки тысяч сообщений от весьма обеспокоенных родителей и еще больше – от специалистов. Иногда среди ответов можно найти что-то вроде “возможно, в вашей семье кто-то не разговаривал, пока ему не исполнилось 3 года” или “мальчики всегда начинают говорить поздно”.

По словам других родителей, их лечащий врач посоветовал им подождать, пока ребенку не исполнится два года, и уже тогда обращаться за помощью. Родителей можно понять: их беспокойства вполне оправданы, как и стремление обратиться за помощью. Но зачастую они слышат, что им нужно просто подождать и посмотреть. Правильно ли это?

Важный фактор

Происходящее может быть весьма трудной ситуацией для родителей: разве можно ничего не делать, когда есть сомнения в развитии ребенка? В результате, когда они пытаются найти ответ, им отвечают, что каждый ребенок развивается в собственном темпе.

Безусловно, в подобном утверждении есть доля правды. Однако мы также знаем, что существуют определенные этапы, которые обязательно должны быть достигнуты детьми в определенном возрасте. Если этого не происходит, родители беспокоятся. Как понять, сможет ли малыш догнать своих сверстников самостоятельно?

Особенности

Как же определить, соответствует ли словарный запас ребенка его возрасту? Обратите внимание на нижеприведенные сведения:

Дети в возрасте до 1,5 года должны использовать в своей речи не менее 20-25 слов, включая существительные («печенье»), глаголы («есть»), предлоги («вверх»), прилагательные («горячий») и социальные слова («привет»).Дети в возрасте до 2 лет должны использовать примерно 100 слов, а также уметь объединить несколько слов вместе. Подобные словосочетания должны быть созданы непосредственно самим ребенком (например, «песик ушел» или «съесть печенье»).

Сможет ли малыш догнать сверстников самостоятельно?

Родители могут предположить, что, даже если их ребенок запаздывает в речевом развитии, чуть позже он сможет наверстать упущенное своими силами. Действительно, одни запаздывающие в речевом развитии впоследствии смогли улучшиться, но другие – нет. На самом деле весьма сложно предсказать, когда ребенок догонит своих сверстников.

Однако специалисты составили список нескольких факторов риска, которые позволяют предположить, что у ребенка с большей вероятностью будут продолжаться языковые трудности и в более взрослом возрасте. Эти факторы включают в себя, например, тихий лепет, наличие ушных инфекций, ограниченное количество согласных звуков, отсутствие имитаций (или копирования) разных слов, а также задержка в понимании и развитии социальных навыков.

Если у вашего малыша ограниченный словарный запас для его возраста и присутствует любой из вышеперечисленных факторов риска, следует немедленно проконсультироваться с логопедом. Вместо того чтобы придерживаться подхода «подождем и посмотрим», обратиться за помощью в данной ситуации нужно как можно раньше.

Практические шаги

Итак, что делать, если у вашего ребенка наблюдается задержка в речевом развитии? Не стесняйтесь обращаться за помощью: чем раньше вы сделаете это, тем лучше для вашего же малыша.

По поводу своих опасений проконсультируйтесь с речевым специалистом. Более того, проанализируйте, не нарушен ли слух вашего ребенка: даже если вы думаете, он слышит нормально, убедитесь, что он реагирует на звуки различной громкости. Помните: даже незначительное нарушение слуха может вызвать проблемы с речью и языковым развитием.

Постарайтесь превратить повседневную деятельность в возможность для пополнения словарного запаса своего малыша. Чем чаще вы будете общаться с ребенком, тем больше вероятность, что он сможет догнать сверстников самостоятельно.