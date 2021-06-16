Почувствовать пар, не торопиться и не бить: как правильно ходить в баню

Традиция посещать баню появилась давным-давно, и сегодня многие люди с удовольствием ходят попариться, получить удовольствие и укрепить свое здоровье. Очень важно придерживаться при этом определенных правил, чтобы ваш поход принес максимум пользы.

Польза от банных процедур

Раньше на Руси было принято предоставлять гостям возможность попариться, и эта традиция, к счастью, сохранилась до сих пор. То есть, перед тем как гости садились за стол, им предлагалось посетить баню. А все потому, что она крайне полезна. Банные процедуры способствуют быстрому обновлению эпидермиса, поскольку происходит очищение и раскрытие пор. В омертвевших частичках (которые снимаются) находится 10 % воды, в то время как в обновленной коже ее количество составляет 70 %. Именно поэтому после бани кожа становится упругой, свежей и эластичной.

Идеальный материал

Считается что самым лучшим материалом для постройки бани является осина. Это дерево не выделяет смолу, что является главным условием для комфортного и полезного пребывания. Внутри помещения должна присутствовать кирпичная печь, которую даже можно назвать камином. В некоторых регионах, где почти все жители любят ходить в баню (например, на Алтае) осину специально привозят из Кемеровской области, поскольку местные деревья отличаются плохой сердцевиной.

Подача пара

Очень важно умело и вовремя подавать пар. Если его будет слишком много, телу станет дискомфортно (горячо). Небольшая подача пара – это просто бессмысленная трата времени. Поэтому, прежде чем освоить эту технику, нужно приноровиться и набраться опыта. Есть другой вариант – довериться специалистам, которые смогут обеспечить вас нужным количеством пара, и вы сможете в полной мере его почувствовать.

Постепенное привыкание

Ни в коем случае нельзя торопиться и сразу заходить в баню на длительное время. Поначалу нужно немного согреться, затем попариться, сделать небольшой перерыв (попить чай или другой напиток) и вернуться снова. Первое посещение – не более пяти минут. Во второй раз можно позволить себе побыть десять, дальше – больше. Однако даже самые заядлые любители бани, которые посещают ее довольно часто, не находятся в ней более получаса. Дело в том, что длительное пребывание может негативно отразиться на сердце (большая нагрузка). Поэтому старайтесь прислушиваться к своему самочувствию и прекращать процедуру, как только почувствуете дискомфорт.

Лучшее время для посещения

В баню рекомендуется ходить вечером. Оптимальным вариантом является посещение после рабочего дня, когда вы сможете попариться. А затем отдохнуть. Если есть желание пойти в баню днем или утром, будьте готовы к тому, что после пара почувствуете расслабление (работоспособность немного снизится). Рекомендуется спланировать время так, чтобы вы смогли немного отдохнуть, а затем отправляться по делам.

Веник

Самыми полезными и удобными вениками являются ветки из березы или дуба. Березовый веник полезен для легких, но им легко можно пораниться. Поэтому специалисты рекомендуют просто положить березовые ветки рядом, чтобы вдыхать их аромат. У дубового веника более широкие листья, поэтому он является оптимально удобным. Можно также использовать другие веники: эвкалиптовый, травяной, из полыни, душицы, зверобоя, крапивы, ромашки и пр.

Стоит также напомнить о том, что любой веник перед применением следует запарить горячей водой (кипятком). Если он только что сорван с дерева, достаточно просто полить. В случае если он дольше полежал, необходимо слегка ополоснуть горячей водой, а затем поместить в таз. Класть его в кипяток не рекомендуется, поскольку в этом случае могут опасть все листья.

Без битья

Некоторые люди ошибочно считают, что от силы битья непосредственно зависит качество процедуры. На самом деле нет никакого смысла со всей силы бить человека. «Париться» – это использовать пар, то есть работать с паром, а не веником. Начинать похлопывания рекомендуется с ног и постепенно перемещаться вверх к голове. Стоит также отметить, что голова обязательно должна быть покрытой, поскольку основная нагрузка идет непосредственно на голову.

Эфирные масла

Если у вас нет противопоказаний к ароматам (например, аллергической реакции), используйте эфирные масла. Растворите их в воде (несколько капель на ковш). А для лучшего растворения добавьте в воду немного соли и меда, затем полейте этим раствором стены, полки или замочите в нем веник. В качестве хвойных масел используют кедр, пихту, можжевельник. Мята перечная и мелисса являются пряными ароматами, грейпфрут и апельсин – цитрусовыми, эвкалипт относится к экзотическим.

Напитки

Ни в коем случае не употребляйте перед баней и во время процедуры алкоголь, поскольку это не просто не принесет никакой пользы, а может очень сильно навредить. То есть взаимодействие большой влажности и высокой температуры с алкогольными напитками может привести к гипертоническому кризу, инсульту, повреждению сосудов и прочим тяжелым заболеваниям. Поэтому относитесь к бане максимально серьезно и не путайте ее с веселой вечеринкой с друзьями.

В бане лучше всего пить чаи, особенно травяные. Отличным решением будет взять с собой сбитень (горячий медовый напиток с добавлением пряностей). Также можно утолить жажду квасом, соком или ягодным морсом. В бане не принято есть, однако фрукты и ягоды вам не помешают. Например, яблоки и груши, а также виноград или арбуз, наоборот, помогут справиться с жаждой и поднимут вам настроение.

Закаливание

Принято считать, что после бани нужно срочно прыгать в прорубь или снег. Не стоит этого делать, если ваш организм не подготовлен к подобного рода процедурам. Так вы можете нанести вред своему здоровью. Постарайтесь начать с малого, например с контрастного душа, где холодной будет считаться вода комнатной температуры. Затем замените душ ведром более прохладной воды, после чего постепенно подходите до обливания холодной (в том числе использования в качестве купания проруби или прыжка в снежный сугроб).

Одежда для бани

Подготовьте все необходимое для того, чтобы чувствовать себя в бане максимально комфортно. Например, приобретите тапочки из войлока или любого другого натурального материала. Не стоит использовать резиновую или пластмассовую обувь, поскольку она может нагреться и даже оставить ожоги. Без тапочек идти не рекомендуется, ведь они являются вашей защитой от грибковых инфекций. На голову обязательно следует надеть войлочную шапку, которая будет свободной (чтобы не сжимать голову). Если случайно забыли головной убор, намотайте на голову вафельное полотенце (или из другого натурального материала). Всегда нужно иметь при себе простыню и полотенце, поскольку они также являются вашими защитниками от инфекций и средствами для улучшения комфортных условий (например, в простынку можно завернуться или простелить ее на полку). Чтобы не смущаться самому и никого не смущать, можно приобрести специальный банный костюм. Речь идет о мужском килте и о женском парео.

Противопоказания

Нельзя посещать баню тем, кто страдает бронхиальной астмой (особенно во время обострения), сердечно-сосудистыми и острыми инфекционными заболеваниями, эпилепсией, болезнями печени. Помните о том, что любой дискомфорт нужно считать не просто «звоночком», а «красным флагом». То есть лучше выйти намного раньше, чем остаться в помещении на одну лишнюю минуту. Следите за своим самочувствием, чтобы не навредить самому себе.