 

Постковидный синдром развивается у каждого пятого после бессимптомного COVID-19

16.06.2021, 12:54, Разное
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Некоммерческая организация FAIR Health провела анализ требований выплаты по медицинским страховкам 1,96 миллиона жителей США, которые переболели COVID-19 с февраля по декабрь 2020 года. Ученые отслеживали, как они пользуются своими медицинскими страховками до февраля 2021 года.

Исследование показало, что в течение одного месяца или позже после инфицирования у 23% людей появилась потребность в лечении новых проблем со здоровьем. С этим столкнулись люди всех возрастов, включая детей.

За помощью по поводу последствий COVID-19 к врачам обратилась примерно половина пациентов, которые были госпитализированы по поводу инфекции. После болезни умеренной или легкой степени тяжести помощь понадобилась 27% пациентов, после бессимптомной инфекции – 19%.

Бессимптомно COVID-19 перенесли более половины людей, включенных в исследование. Высокая распространенность долгого ковида у этой группы пациентов стала сюрпризом для исследователей.

Наиболее распространенными постковидными проблемами со здоровьем, согласно этому исследованию, были боль (например, в мышцах), затруднения дыхания, высокий уровень холестерина в крови, слабость и высокое артериальной давление.

Самые распространенные проблемы, с которыми сталкивались люди после COVID-19, отличались в разных возрастных группах. Например, у детей, третьими по важности были кишечные расстройства, а не высокий уровень холестерина, как у взрослых. Большая часть постковидных жалоб и болезней чаще встречались у женщин. Однако было несколько исключений. Например, мужчины немного чаще страдали от воспаления сердечной мышцы.

Среди психических проблем, появлявшихся после COVID-19, самой распространенной была тревожность. За ней следовали депрессия и нарушение адаптации.

Среди ограничений этого исследования отсутствие контрольной группы людей, которые никогда не болели коронавирусной инфекцией. Такое сравнение помогло бы понять, насколько сильно связаны с COVID-19 симптомы, которые появляются после него.



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