Ученые нашли несколько лекарств против неизлечимого типа рака печени

Ученые рассказали о создании новых медицинских препаратов для борьбы с онкологией. Лекарства, разработанные американскими экспертами, помогут побороть неизлечимый тип рака печени.

Одним из наиболее опасных заболеваний является рак, одним из его типов является фиброламеллярная карцинома. Этот тип злокачественной опухоли поражает печеночные ткани и считается неизлечимым. Заболевание особо опасно тем, что поражает органы даже у детей. Однако вскоре данная проблема может быть решена благодаря работе специалистов Рокфеллерского университета Соединенных Штатов.

Проанализировав свыше пяти тысяч произведенных химических соединений, исследователи нашли сразу несколько эффективных сочетаний. Их действенность против опухолевых клеток была доказана в ходе экспериментов с задействованием методики моделирования клеток мышей и человека.

Вещества, выделенные специалистами из целой группы соединений, способны максимально подавлять гены, отвечающие за рост злокачественных новообразований. Все открытые учеными препараты уже сейчас прошли стадию одобрения, за которой последуют клинические испытания.

Источник: hightech.plus