В Poco рассказали о способе починить камеру Poco X2, но это сработает не у всех

Специалисты китайского бренда Poco назвали способ починки камеры смартфона Poco X2. При этом сообщается, что сработает он не у всех обладателей данного гаджета.

После выхода смартфона Poco X2 производитель получил ряд жалоб на его качество. Так, в гаджете отмечался дефект в работе его камеры, который существенно ухудшил впечатления от новинки. Причем, по информации корпорации, такая проблема наблюдается у менее 0,2 процента покупателей. В руководстве компании извинились перед покупателями и рассказали о том, как можно исправить досадную ситуацию.

Как оказалось, владельцы Poco X2 могут починить объектив самостоятельно, не обращаясь к квалифицированным специалистам. Для этого следует следовать определенному алгоритму действий: открыв настройки, очистить все данные в поиске камеры. Эту категорию можно найти в опции: «Настройки»>«Поиск»>«Управление приложениями». Далее рекомендуется произвести перезагрузку смартфона.

При этом оказалось, что приведенная в инструкции методика работает все же не на всех Poco X2. Поэтому менеджмент Poco просит всех, кто и после произведенной операции сталкивается с неработающей должным образом камерой, воспользоваться приложением «Сервисы и обратная связь». Соответствующая категория находится в списке предустановленных фирменных программ MIUI. Кроме того, любой пользователь может обратиться в сервисный центр компании.

Источник: www.ixbt.com