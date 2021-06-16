 

Китайский инженер создал велосипед, который ездит без водителя

16.06.2021, 12:52, Разное
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Инженер из КНР Чжи Хуэй Цзюнь изобрёл самобалансирующийся электрический чудо-велосипед, который ездит без управляющего им человека. Это существенно упростит жизнь тем, кто не умеет кататься.
Разработчик создавал новинку в течение четырёх месяцев в свободное от работы время. Стоит отметить, современный электровелосипед ездит самостоятельно, распознавая и объезжая все препятствия с помощью специальных датчиков (акселерометр, гироскоп) и встроенной камеры. К слову, велотранспорт не падает даже когда стоит на месте.

Самобалансирование производится за счёт тяжёлого металлического колеса, которое установлено под сиденьем перпендикулярно велосипеду. Оно помогает транспорту быстро менять направление вращения, обеспечивая угловое движение и предотвращая падение.

Зарубежный инженер надеется, что его изобретение поможет обществу: пожилым людям с проблемами баланса и тем, кто только учится кататься на велосипеде. Что же касается любителей колёсного транспортного средства, то подобное открытие они восприняли с неким скептицизмом, поскольку велосипед без управляющего им человека выглядит несколько «жутковато».

Источник: www.popmech.ru



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