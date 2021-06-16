“Можно запутаться, где левая, а где правая нога”. Асмус высунула язык и расставила ноги в шортах

Позируя для снимка, Асмус высунула язык и забросила одну ногу на камин.

“Теперь все просят отправить им голосовое в директ. Что началось-то? Нормально же общались”, – отметила она.

Асмус подчеркнула, что действительно, когда есть время, читает директ и многим отвечает, часто делая это голосовыми сообщениями.

“Но! Я не ведусь на проверки, провокации и не делаю это по запросу. Я отвечаю на сообщения, которые в меня попадают. Которые затрагивают интересные для меня темы или просто понравился фидбэк от моих спектаклей, фильмов, постов. Отвечаю на вопросы, истории. Могу зайти на страницу и пролайкать фотки, не делая из этого события и не устраивая никаких для этого конкурсов. Так что просто пишите что-то интересное и будем общаться”, – заявила актриса.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

“Если долго смотреть на фото, можно запутаться, где левая, а где правая нога”, – заявила подписчица moryakliza.

Контекст:

Кристина Асмус (настоящая фамилия – Мясникова) родилась в 1988 году в России. Она стала популярной после роли интерна Вари в российском сериале “Интерны”. Актриса является кандидатом в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Актриса была замужем за российским шоуменом Гариком Харламовым. Пара официально развелась в конце октября 2020 года после восьми лет семейной жизни. У них есть дочь Анастасия (2014), которая после развода живет с Асмус.

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