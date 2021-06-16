 

Нардеп сообщил, когда Рада может рассмотреть обращение к Конгрессу США о статусе основного союзника вне НАТО для Украины

16.06.2021, 12:50, Новости дня
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Об этом нардеп от “Слуги народа” Александр Качура сообщил в Telegram. 

Автор постановления – нардеп от “Европейско солидарности” Алексей Гончаренко. Он зарегистрировал этот документ в парламенте в середине апреля. 15 июня Гончаренко сообщил, что в Раде собрали необходимое количество голосов для созыва внеочередного заседания по этому вопросу. 

Контекст:

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

Впервые Украина обратилась к США с просьбой предоставить статус основного союзника вне НАТО в августе 2014 года.

Это дало бы Украине возможность участия в совместных с США оборонных инициативах, военных исследованиях, космических проектах и контртеррористических мероприятиях, получения отдельных видов американского вооружения.

В сентябре 2014 года президент США Барак Обама отказался предоставить Украине статус особого союзника Соединенных Штатов. Президент Украины Петр Порошенко объяснил решение американского коллеги тем, что уровень сотрудничества между Украиной и США в сфере безопасности уже превысил уровень сотрудничества стран, имеющих статус основного союзника Штатов вне блока НАТО.

В октябре 2016 года министр обороны Степан Полторак заявил, что Украина имеет очень высокие шансы на получение такого статуса.

В 2017 году Рада уже принимала обращение к Конгрессу США с призывом предоставить Украине статус основного союзника вне НАТО.

Статус основного союзника США вне НАТО имеют 17 стран: Австралия, Египет, Израиль, Япония, Южная Корея, Иордания, Новая Зеландия, Аргентина, Бахрейн, Филиппины, Таиланд, Кувейт, Марокко, Пакистан, Афганистан, Тунис, Бразилия.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

6 апреля 2021 года президент Украины Владимир Зеленский заявил в ходе телефонного разговора с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, что Альянс – это единственный путь к окончанию войны на Донбассе и что предоставление Украине плана действий относительно членства в НАТО “станет настоящим сигналом для РФ”. Комментируя разговор с Зеленским, Столтенберг сказал, что НАТО твердо поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

По словам посла Франции в Украине Этьена де Понсена, вопрос о предоставлении Украине ПДЧ в НАТО будет рассматриваться на саммите Альянса в июне.

Заместитель помощника госсекретаря США Джордж Кент отмечал в конце апреля, что статус партнера вне НАТО создан для стран, не заинтересованных в членстве, а Украине надо провести реформы и войти в НАТО.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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