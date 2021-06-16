 

Мишустин призвал к быстрой реакции на ситуацию с ценами на продукты

16.06.2021, 12:42, Разное
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Премьер-министр России Михаил Мишустин оценил ситуацию вокруг стоимости продуктов в стране. Глава правительства назвал её непростой.

Мишустин призвал оперативно реагировать на изменения на рынке продовольственных товаров. Он напомнил, что кабмин принял ряд мер по снижению влияния мировой конъюнктуры на отечественный рынок, однако указал на необходимость продолжать мониторинг ситуации, передаёт РИА ФАН.



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