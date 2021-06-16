 

Лукашенко: «Если бы не я, этот саммит вообще бы не состоялся»

16.06.2021, 15:28, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что саммит между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся благодаря его стараниям.

Об этом он рассказал журналистам, в ответ на вопрос об ожиданиях от саммита.

Если бы не я, этот саммит вообще бы не состоялся - ЛукашенкоЗнаете, если бы не я, этот саммит вообще бы не состоялся. Мне приходилось целыми днями звонить то в Москву, то в Вашингтон. Ни Путин, ни Байден сначала вообще не хотели разговаривать, но я настоял. И в конце концов, меня послушали. Это, конечно, не удивительно. Я хоть и не так много руковожу государством, но у меня опыта гораздо больше, чем у них. Видимо, они решили, что раз такой опытный человек, как я, настаивает, то необходимость встретиться действительно есть, – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что ожидает прекращения вмешательства США в суверенные дела республики. По его словам, он потребовал от Путина, чтобы тот поставил жёсткий ультиматум Байдену по этому вопросу.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.06 / Мнение: Почему голосующие ПРОТИВ, все-равно ЗА?

11.07 / Адъювантные вакцины доказали свою эффективность

08.06 / Медленные углеводы, полезные жиры или белок: какой завтрак нужен худеющим

10.02 / Мнение: Что делать ночью, когда скучно?

23.03 / От ЕС потребовали уважать право сирийцев на самоопределение

14.02 / Медики назвали случаи, когда гормоны спасут от коронавируса

26.07 / Заразившаяся Настя Ивлеева: Коронавирус уже у всей семьи!

31.08 / Анджелина Джоли оригинально отреагировала на новый роман Брэда Питта

11.05 / Анастасия Волочкова плакала из-за разочарования в своем возлюбленном на Мальдивах

11.05 / Дима Билан заступился за Ольгу Бузову после экстренной операции

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика