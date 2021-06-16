Лукашенко: «Если бы не я, этот саммит вообще бы не состоялся»

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что саммит между Владимиром Путиным и Джо Байденом состоялся благодаря его стараниям.

Об этом он рассказал журналистам, в ответ на вопрос об ожиданиях от саммита.

Знаете, если бы не я, этот саммит вообще бы не состоялся. Мне приходилось целыми днями звонить то в Москву, то в Вашингтон. Ни Путин, ни Байден сначала вообще не хотели разговаривать, но я настоял. И в конце концов, меня послушали. Это, конечно, не удивительно. Я хоть и не так много руковожу государством, но у меня опыта гораздо больше, чем у них. Видимо, они решили, что раз такой опытный человек, как я, настаивает, то необходимость встретиться действительно есть, – заявил Лукашенко.

Президент Беларуси добавил, что ожидает прекращения вмешательства США в суверенные дела республики. По его словам, он потребовал от Путина, чтобы тот поставил жёсткий ультиматум Байдену по этому вопросу.

—