Мнение: Американцы решили выйти на пенсию пораньше

«Радостные» новости из США. Радостные по мнению автора статьи, а если по мне, так скорее тревожные, нежели радостные. Около 12% работающих «бумеров», то есть американцев старше 55 лет, решили уйти на пенсию пораньше. Коронавирусный карантин заставил их переосмыслить ценности, сосредоточиться на маленьких радостях жизни, освободить время для общения с семьёй и для своих хобби:

https://www.marketwatch.com/story/boomers-post-covid-you-can-take-this-job-andyou-know-11616015776

Казалось бы, их уход не так важен для американской экономики. В то время как 12% бумеров уходят на пенсию раньше, другие 20% бумеров, напротив, откладывают выход на пенсию, так как их пенсия слишком мала для сносной жизни. С чисто арифметической точки зрения рабочих рук становится даже больше.

Проблема в том, что способность обеспечить себе достойную пенсию напрямую связана с размером зарплаты, с уровнем профессионализма и с силой воли. Если у американца в 55-60 лет уже достаточно денег, чтобы доделать текущие дела и послать родному коллективу прощальный воздушный поцелуй, значит он, вероятно, хороший специалист. Возможно, даже уникальный специалист, который получал отличный доход именно из-за того, что его некем было заменить.

Напротив, если американец работал кассиром на автозаправке, его зарплаты навряд ли было достаточно, чтобы отложить с неё пузатую подушку безопасности. Даже если кассир продолжит пробивать бензин и кофе в 70-75 лет, после официального выхода на пенсию, рынок труда он не спасёт. Два кассира — плохая замена одному нефтехимику.

Впрочем, у американской экономики есть хороший шанс вернуть ушедших специалистов обратно. Последние годы мы наблюдаем на фондовом рынке США форменное безумие — всё растёт как на дрожжах, при этом мусорные активы растут значительно быстрее надёжных акций. Для обывателя, достигшего высот в своей профессии, — медицине, биологии, программировании, — очень легко просунуть ногу в этот капкан, купив по совету жизнерадостного консультанта какой-нибудь аналог нашего МММ. Отдельная грустная тема — американские пенсионные фонды, которых внутренние правила заставляют вкладываться в бумаги одновременно и убыточные, и рискованные.

Подобно нашим пенсионерам начала девяностых годов, американские пенсионеры могут в один мрачный день обнаружить, что их пенсии с трудом хватает теперь только на собачий корм для питомца, а вот на солярку для пикапа денег уже не остаётся. После этого значительной их части придётся вернуться к работе по специальности.