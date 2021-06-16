 

Рекордно низкий объем выбросов зарегистрировали в 2020 году в России

16.06.2021, 12:14, Новости дня
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В 2020 году в РФ зафиксировали минимальный за 20 лет выброс вредных веществ от промышленности в атмосферу.

«За 2020 год российские предприятия выбросили в воздух 16,95 млн тонн загрязняющих веществ, на 2% меньше, чем годом ранее. По промышленным загрязнениям атмосферы коронавирусный год стал самым «чистым» по крайней мере за последние 20 лет», – цитирует исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza ТАСС.

Больше всего выбросов зарегистрировали в Красноярском крае, там предприятия выделили в атмосферу 2,5 млн тонн загрязняющих веществ. Также большие объемы были зафиксированы в Кемеровской области, Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономном округе, Свердловской, Иркутской и Челябинской области, Башкортостане, Краснодарском крае и Оренбургской области.

Наибольшее число выбросов исходило от предприятий энергетической сферы (17,1%), после них – добыча металлических руд (14,1%) добыча нефти и газа (13,8%).

Максимальные объемы выбросов были зарегистрированы в 2007 году – 20,64 млн тонн.

В апреле генпрокурор Игорь Краснов заявлял, что в 40 российских городах высокий и очень высокий уровень загрязнения атмосферного воздуха, а действующая сеть мониторинга не отвечает современным требованиям.



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