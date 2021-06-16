Госдума приняла закон о новых ограничениях по продаже оружия

В среду в третьем чтении в Госдуме приняли проект закона, повышающий с 18 до 21 года возраст приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны.

«Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане России, достигшие возраста 21 года», – цитирует принятый закон ТАСС.

При этом изменение не касается прошедших и проходящих военную службу, служащих в государственных военизированных организациях, имеющих воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции

Вместе с тем коренные и малочисленные народы, профессиональные охотники и работники юрлица с особыми уставными задачами смогут по-прежнему приобретать оружие с 18 лет.

Также с 18 лет можно будет купить «охотничье огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие и охотничье огнестрельное длинноствольное оружие с нарезным стволом для занятий спортом».

Нормы о покупке с 18 лет газового, спортивного, сигнального оружия и холодного клинкового оружия для ношения с национальными костюмами и казачьей формой останутся прежними.

Расширен список оснований для отказа в выдаче лицензии на оружие. Сейчас в него включены непогашенная судимость за умышленное преступление или судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление с применением оружия.

Перечень расширят лицами с двумя и более погашенными судимостями, временный запрет распространится для подвергнутых административному наказанию за управление машиной в нетрезвом виде либо передачу управления машиной нетрезвому водителю.

Лицензию также не будут выдавать людям со снятой или погашенной судимостью за умышленные преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, либо совершенные с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или имитирующих их устройств, специально изготовленных техсредств, наркотических средств и т.д.

Также это затронет тех, кто имеет снятую или погашенную судимость за террористические (экстремистские) преступления, преступления, совершенные для пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Закон запрещает распространять в СМИ или Сети инструкции по изготовлению или переделке оружия и основных частей огнестрельного оружия. В закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вносятся поправки, позволяющие включать в список запрещенных сайтов ресурсы со сведениями о способах, методах самодельного изготовления взрывчатых веществ и взрывных устройств, незаконного изготовления или переделки оружия, основных частей огнестрельного оружия.

Об ограничениях, связанных с оружием, заговорили после того, как 11 мая произошло нападение на школу № 175 в Казани. В совершении преступления заподозрили студента университета ТИСБИ Ильназа Галявиева, он арестован на два месяца, ему грозит пожизненный срок.

В результате стрельбы погибли девять человек – семеро детей и две учительницы, еще 23 человека пострадали.

После случившегося президент Владимир Путин поручил ужесточить правила оборота гражданского оружия.