 

Кейт Ротшильд стала матерью через два года после внезапной гибели дочери

16.06.2021, 12:11, Разное
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В жизни Кейт Ротшильд, наследнице известной династии банкиров и общественных деятелей, определенно началась светлая полоса в жизни. Через два года после смерти ее 15-летней дочери в результате несчастного случая у Кейт и ее нынешнего партнера Пола Форкана родился сын. Сначала эту информацию со ссылкой на свои источники сообщило издание Daily Mail, а чуть позже первыми фотографиями ребенка поделилась в Instagram сестра бывшего мужа Кейт, Джемайма Голдсмит.

Самый счастливый день @miss.kate.rothschild @paulforkan (в разрешении опубликовать фотографию матери было отказано), – написала она под галереей.

С рождением малыша Кейт поздравил и ее бывший муж и отец их покойной дочери Бен Голдсмит:

Я буду так рад встретиться с маленьким мальчиком завтра днем, – передало его слова издание Mail Online.

Джемайма Голдсмит с ребенком Кейт

Напомним, Айрис Голдсмит, наследница двух влиятельных династий Великобритании, первенец финансиста Бена Голдсмита и его бывшей жены Кейт Ротшильд, состояние которых оценивается в более 300 миллионов фунтов стерлингов, погибла 9 июля 2019 года в результате несчастного случая. Ей было всего 15 лет. Происшествие случилось днем на территории поместья Бена в Сомерсете, куда девочка прилетела на летние каникулы: Айрис каталась с другом на квадроцикле, но в какой-то момент транспортное средство перевернулось и накрыло собой девочку. 

Друг Айрис оперативно позвонил в службу скорой помощи, и скоро к месту происшествия прибыл вертолет с командой интенсивной терапии на борту. Бен в момент трагедии находился на матче по крикету. Когда девушку доставили в больницу, ее состояние оценивалось как стабильное, но позже оно ухудшилось – спасти ее не смогли. 

Кейт Ротшильд и Айрис, 2016 годБен и Айрис ГолдсмитБен Голдсмит и Кейт Ротшильд, 2003 год



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