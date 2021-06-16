Смелое решение: Ирина Шейк в откровенном образе на прогулке в Нью-Йорке

Мода для Ирины Шейк – не просто работа, а стиль жизни. Супермодель даже вне подиума носит только самое модное, задавая и демонстрируя модные тренды. Вчера папарацци сфотографировали Шейк недалеко от дома, на Манхэттене, в районе Вест-Виллидж, где модель живет вместе с дочкой Леей и мамой Ольгой Шайхлисламовой. Комплект для выхода по делам Ирина выбрала простой и смелый одновременно: свободные шорты с графическим принтом и классическую белую рубашку будто с мужского плеча – все Burberry. Несмотря на идеально отглаженную рубашку Шейк создала небрежный образ, словно только что встала с кровати, накинула то, что было под рукой, и так спешила, что успела застегнуть только одну пуговицу, выставив напоказ кружевное бра.

К слову, это сейчас самый провокационный и актуальный тренд сезона. Почти все крупные модные дома включили в свои весенне-летние коллекции этого года образы с кокетливо выглядывающим нижним бельем. Понятно, что в целом идея демонстрировать то, что скрывается под одеждой, не нова – в нулевых особенно стильным считалось показать “китовый хвост”, то есть надеть джинсы так, чтобы была видна часть нижнего белья.

К Ирине Шейк сейчас повышенное внимание не только из-за ее манеры смело и модно одеваться. Супермодель, как пишут западные СМИ, начала встречаться с Канье Уэстом. Ирина и Канье провели несколько дней вместе во французском Провансе. Сначала этом сообщил ряд иностранных СМИ со ссылкой на свидетельства очевидцев, а позже в сети появились красноречивые снимки папарацци, на которых Канье и Ирина гуляют по территории роскошного бутик-отеля Villa La Coste в живописной французской провинции. Уэст арендовал весь отель целиком на несколько дней, чтобы в узком кругу друзей отметить свой день рождения – 8 июня ему исполнилось 44 года. Ирина Шейк, как говорят очевидцы, стала главной гостьей праздника. Пара провела в Провансе четыре дня, после чего на частном самолете они вернулись в Америку.

Однако не исключено, что между моделью и музыкантом существует просто крепкая дружба. Они давно знакомы – в 2010 году Шейк снялась в его клипе Power, а в 2012-м участвовала в дефиле бренда Канье Уэста Yeezy.