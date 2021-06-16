Мужская жадность: как научить своего мужчину быть щедрым

Совершать покупки с жадным мужчиной – сплошная мука, ведь он считает каждую копейку. А в кафе заказывает самое недорогое блюдо. И никогда не оставляет чаевых. Немногие парни могут измениться и побороть собственную скупость. Часто, столкнувшись с жадностью, девушки прекращают отношения. И мужчины остаются в одиночестве. Как научить своего спутника быть щедрым?

Причины скупости

Жадность – качество, которое может развиться под влиянием различных факторов. Вот некоторые из них:

Тяжелая финансовая ситуация в прошлом. Возможно, в детстве и юности мужчина испытывал нехватку денег. И даже если такой человек немало зарабатывает, он остается крайне бережливым. И всегда боится, что деньги быстро закончатся.Опасение корысти. Часто мужчины считают, что дамы заинтересованы только в том, чтобы на них тратили деньги. Свидания и отношения такие парни рассматривают как постоянные расходы. Поэтому стремятся быть очень бережливыми.Комплексы и недоверие к противоположному полу. Нередко состоятельным мужчинам кажется, что женщин интересуют только их деньги. На первом свидании такой ухажер будет проверять спутницу, например, попросит ее заплатить за себя самостоятельно. Если дама спокойно отнесется к этому предложению, мужчина перестанет беспокоиться. Но проблема в том, что многие женщины после такого свидания отказываются от следующей встречи, потому что их отпугивает скупость кавалера.Страсть к накопительству. Многие мужчины стремятся откладывать деньги. Причем не планируют тратить эти средства на что-то конкретное. Накопление является для них самоцелью. Такие люди с презрением относятся к развлечениям и удовольствиям, которые связаны с финансовыми затратами.Боязнь совершить ошибку. Если мужчина лишился большой суммы денег, неважно, по нелепой случайности или собственной глупости, он начинает болезненно относиться к любым затратам. В данном случае причиной скупости становится психологическая травма.

Жадность может проявляться не постоянно, а периодически. Например, в начале отношений мужчина устраивает спутнице проверку. А в семейной жизни супруг может стать скупым из-за конфликтов. Так он проявляет стремление контролировать обстановку.

Как помочь мужчине проявлять щедрость?

Прежде всего надо попытаться выяснить причину скупости. С проблемой легче справиться, когда человек понимает, какие факторы ее провоцируют. Женщине следует осознать, в каких ситуациях мужчина проявляет жадность.

В семейной жизни важно контролировать денежные средства.

Это необходимо для того, чтобы понять, на чем можно экономить, а на чем нет.

Однако постоянное ощущение нехватки денег приводит к негативным последствиям. Нельзя экономить на необходимом. Если расходы превышают доходы, супругам надо найти возможность увеличения заработка.

Важно помнить, что скупость приводит к излишним затратам. Покупая дешевые вещи, которые быстро приходят в негодность, человек вынужден платить дважды. Такие нюансы трудно отследить. Поэтому мужчина думает, что переплаты происходят из-за крупных покупок.

Деньги должны быть не целью, а средством удовлетворения разных потребностей. И это не только бытовые вещи, но и развлечения, подарки.

Мужчине важно осознать, что жадность мешает строить гармоничные отношения.

Когда человек поймет это, он начнет работать над собой.

Причина в женщине

Сейчас модно подчеркивать эмансипированность представительниц прекрасного пола. Когда-то женщина не стыдилась быть материально зависимой от мужа, заниматься только домашними делами. Сейчас такое поведение считается позорным. Демонстрируя собственную независимость, многие женщины относятся к подаркам со стороны кавалеров довольно настороженно. Современные девушки часто смущаются, когда им преподносят презент. Такое поведение неприемлемо.

Важность благодарности

Представитель сильного пола, сделавший подарок и увидевший, что женщина принимает презент с удовольствием, чувствует огромную радость.

Он осознает собственную мужественность, ощущает себя добытчиком. Женщине важно научиться выражать благодарность при получении подарков. Но это чувство должно быть искренним и бескорыстным проявлением любви к мужчине и радости от его пребывания рядом с ней.