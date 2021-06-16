Мнение: Зачем такая дума?

Пара слов о Мосгордуме – благо хоть повод есть. Московский “городской парламент” – пожалуй, САМОЕ карикатурное и бессмысленное заведение такого рода в стране. По идее (про которую все давно забыли), городское Собрание депутатов – что-то типа постоянного совещания авторитетных в городе людей, которые прежде всего следят за правильным расходованием средств городского бюджета, а также сами этот бюджет и формируют, исходя из своего понимания, что городу прежде всего нужно, что – во вторую очередь, а что может и подождать.

Бюджет Москвы на сегодня – более 2,7 трлн. рублей в год, или примерно 41 млрд. долларов, которые надо распределять по статьям ежегодно и следить, чтобы они расходовались эффективно. Для сравнения – весь бюджет России составляет 15 трлн. рублей, то есть бюджет Москвы составляет порядка 20% от всероссийского (при том, что в Москве, даже после ее расширения до “новой Москвы”, проживает лишь 8% населения России; а также при том, что многие расходы в Москве, например, все расходы на содержание полиции и поддержание общественного порядка в столице – это расходы не московского, а федерального бюджета).

Составлять, проверять и распределять бюджет в размере аж 41 млрд. “зеленых”, поддерживающий функционирование огромного мегаполиса – задача, как вы понимаете, не из легких. Городское хозяйство – сложнейшее, а 2,7 триллиона рублей – деньги невероятные. Понятно, что решать, на что и как тратить такую кучу деньжищ – задача к тому ж очень конфликтная, любые три читателя этого блога, предложи им выработать приоритеты в финансировании города, имея под рукой ТАКИЕ деньги, через полчаса передерутся. И в любом случае ясно, что работа над бюджетом мегаполиса в 41 млрд. долларов – работа огромная, требующая полной отдачи от депутата.

Тем забавнее выходит Мосгордума, особенно после собянинской “реформы” 2014 года.

Во-первых, МГД очень маленькая. В ней всего 45 человек, или – один депутат “представляет” 190 тысяч избирателей. Ни в одном субъекте федерации нет такого соотношения – один на 190 тысяч. Получается – почти по миллиарду баксов на одного депутата. В год. Распределяй!

Вторая особенность еще забавней: Мосгордума – это собрание депутатов… на непрофессиональной основе! Реально – бОльшая часть депутатов не получает зарплаты и все 5 лет депутатского срока продолжает трудиться на своей основной работе. В Думу же депутаты приезжают несколько раз в месяц в порядке хобби. Буквально по Льву Толстому (пародии)- “землю попашет, попишет стихи”. Городской бюджет на год – огромный фолиант, который и листать-то замаешься; но, конечно, любой депутат – сверхчеловек, которому ничего не стоит его прочесть в свободное от работы время и иметь о нем квалифицированное суждение!

Еще одна пикантная деталь – КТО такие депутаты МГД. Среди них половина – главврачи городских больниц и поликлиник, а также директора школ. Которые, как уже было сказано, продолжают трудиться на своих рабочих местах. Другими словами, все они по факту – подчиненные московского мэра Собянина. Одних он контролирует через Департамент Здравоохранения, других – через Департамент Образования. Конфликт интересов? Да что вы! Людям ведь в России невдомек, что единственный смысл “разделения властей” на исполнительную (мэрия) и законодательную (мгд) – чтобы МЕНЬШЕ ВОРОВАЛИ: одни не могут тратить, но определяют на что и как, а другие могут тратить, но не могут определять, как и на что. В Москве же никакого разделения по факту нет – в Думе заседают подчиненные мэра. И никого это, что называется, “не парит”.

Естественно, депутаты, “распределяющие” каждый год 41 млрд. долларов в качестве общественной нагрузки в свободное от работы время, на деле ничего не распределяют, а просто послушно голосуют за все документы (и прежде всего бюджет), составленные в мэрии. Быстро проголосовал – весь день свободен! Вникать же подчиненные Собянина ни во что не могут, даже если бы и хотели – банально времени нет.

Говоря проще: Мосгордума – орган абсолютно декоративный. Он ни на что не влияет и влиять не может, туда просто пару раз в месяц заезжают депутаты и голосуют за все, что им привезли “от Собянина”. Если бы документы от Собянина никуда бы не возили, а прямо в мэрии ставили бы лиловые штампы “принято!” – никто бы не заметил разницы.

Вопрос – зачем нужна такая Дума? Ответ: как любой симулякр, она нужна с единственной целью – занимать место настоящей. Представим, что ее бы не было вообще; через какое-то время горожане стали бы чувствовать смутное беспокойство – “а как же? А что же Собянин – сам определяет, куда тратить НАШИ городские деньги, и сам же тратит? Но это же НЕПРАВИЛЬНО! Во всем мире НЕ ТАК! Должен же быть горсовет, который мэра контролирует и сам формирует бюджет города!” В общем, начался бы ненужный шум.

А так – все в порядке. Вы спрашиваете – где Дума? Да вот же она! Стоит. Кабинеты депутатов, зал заседаний – всё, как у бол… в общем, как положено. И депутаты – вот они. 45 штук, полный комплект. Спите спокойно, дорогие граждане (2019, 16 июня)

Тексту ровно 2 года, он, естественно, ни на йоту не устарел. А в преддверии выборов в Думу Государственную полезно перечитать – она ведь, в сущности, не отличается. Разделения властей в России по факту нет – изведено под корень.