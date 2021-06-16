С какого возраста мы помним себя? Оказывается, с более раннего, чем мы сами считаем



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В своей работе Петерсон указывает, что в настоящее время распространено мнение, что самые ранние воспоминания человека относятся к возрасту примерно трех с половиной лет. Однако данные исследований, по ее мнениую, говорят о том, что люди помнят свою более раннюю жизнь.

Новейший обзор охватил 10 исследований, проведенных с 1999 года. В них участвовали 992 человека, в большей части случаев воспоминания детей сравнивали с воспоминаниями их родителей.

«Информация, которую представляют люди, если попросить их рассказать о самых ранних воспоминаниях, не относится к моменту, до которого совсем нет воспоминаний. Это скорее набор потенциальных воспоминаний как из раннего, так и из более позднего возраста», – прокомментировала Петерсон один из сложных аспектов изучения ранней памяти.

Она считает, что во многих предыдущих исследованиях присутствовала систематическая ошибка в датировании воспоминаний.

Оказалось, что самые ранние воспоминания детей касаются более раннего возраста, чем они сами считают. Например, в одном из исследований ученые интервьюировали детей в возрасте немного старше двух лет, а затем – в возрасте восьми лет. В восемь лет дети были способны вспомнить, что с ними было в два года, но они считали, что эти события происходили позже. Самые ранние воспоминания они отнесли к возрасту трех с половиной лет.

«Таким образом, дети по мере взросления передвигают и представляемое время своих ранних воспоминаний», – объяснила Петерсон.

Она отметила, что такой эффект памяти называют «телескопированием». Этот термин – сравнение воспоминания с взглядом на раннюю жизнь через линзу. Чем более отдалены воспоминания, тем больше «приближает» их «телескоп памяти». На воспоминания о возрасте старше четырех лет этот эффект уже не распространяется.

Таким образом, исследования показывают, что дети помнят себя в более раннем возрасте, чем считают сами.

Исследованиям детской амнезии требуется независимого подтверждения или документирования дат, чтобы избежать «телескопирования», указывает ученый. В настоящее время такие исследования проводят в нескольких академических центрах.