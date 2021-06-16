Певица МакSим раскрыла диагноз, из-за которого она оказалась в больнице

В своем микроблоге Instagram певица МакSим пояснила подписчикам о своем диагнозе, из-за которого она оказалась в больнице. По словам артистки, у нее на 40% поражены легкие, а врачи диагностировали пневмонию.

МакSим рассказала, что накануне открытия своей школы искусств она сделала тест на COVID-19. Его результаты были отрицательными, но 11 июня артистка почувствовала симптомы простуды. Она снова сделала тест, однако коронавируса выявлено не было. Поэтому певица отменять концерт не стала, но на сцене ей пришлось выступать с температурой 39. Спустя два дня после начала болезни звезда опять сделала тест – и он также был отрицательным. Самочувствие МакSим не улучшалось, а температура не падала. Она вызвала «скорую помощь» и поехала с врачами в клинику.

Знаменитости поставили диагноз пневмония. В связи с этим артистка отменила концерт, который должен был состоятся в субботу, 19 июня. МакSим отметила, что не хочет подвергать опасности себя и своих поклонников. Она извинилась за сложившуюся ситуацию и пообещала выступить перед фанатами, как только поправится.

Как пишет издание «Глобалмск», после последнего концерта МакSим в Сети начали появляться слухи о ее странном поведении на сцене. Многие поклонники заметили, что артистка в тот день выглядела очень уставшей.