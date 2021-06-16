 

Иван Ургант посоветовал Дмитрию Губерниеву после скандала с Ольгой Бузовой обратить внимание на себя

16.06.2021, 11:54, Разное
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Иван Ургант отреагировал на скандал с Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым, произошедший накануне. Шоумен посоветовал спортивному комментатору обратить внимание на себя.
После состоявшейся перепалки между Ольгой Бузовой и Дмитрием Губерниевым история стала топовой как в СМИ, так и в Сети. Во время общения с певицей спортивный комментатор сначала проверил ее знания в отношении футбола, а после задал вопрос, оскорбивший исполнительницу. Его цитата из сказки о Малыше и Карлсоне довела эстрадную диву до слез. Артистка не ответила на провокационный вопрос, пьет ли она по утрам коньяк, возмутившись такому подходу.

Конфликт звезд комментируют не только журналисты, но и отечественные селебрити. Если Дима Билан и Яна Рудковская поддержали Бузову, то Ксения Собчак встала на сторону Губерниева, а Максим Фадеев предпочел сохранить нейтралитет.

На ситуацию во время прямого эфира «Матч ТВ» отреагировал также Иван Ургант. В своей реакции телеведущий постарался быть максимально дипломатичным, однако не воздержался от критики. Ситуацию, сложившуюся на спортивном канале, шоумен назвал неприятной. Как пишет «Слово и дело», после внимательного пересмотра хозяин студии «Вечерний Ургант» дал Дмитрию Губерниеву рекомендацию обратить внимание на себя.

Источник: globalmsk.ru



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