 

Анна Калашникова прокомментировала слухи о расставании Ксении Бородиной с мужем

16.06.2021, 11:54, Разное
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В последнее время в Сети все чаще появляется информация о том, что Ксения Бородина находится на грани развода с мужем. Возможное расставание ведущей «ДОМа-2» и Курбана Омарова прокомментировала певица Анна Калашникова.
По словам артистки, она очень тепло и доброжелательно относится к Ксении Бородиной. На первый взгляд телеведущая кажется беззащитной и хрупкой женщиной, однако Анна Калашникова уверена, что «в душе она боец». Если подтвердится информация о том, что Курбан Омаров действительно не верен супруге, ведущая «ДОМа-2» должна выйти из этой ситуации достойно. Актриса убеждена, что Ксения Бородина за годы плодотворной работы создала себе некую «подушку безопасности». Она в состоянии справиться со многими проблемами самостоятельно и вырастить дочерей.

Как пишет издание «Глобалмск», ранее в Сети появились сведения, что Курбан Омаров съехал с квартиры Ксении Бородиной. Ему неоднократно приписывали романы на стороне. При этом супруга телеведущей подозревают в романтических отношениях с экс-участницами реалити-шоу.



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