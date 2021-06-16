 

Путин вылетел в Женеву, где встретится с Байденом

16.06.2021, 11:52, Новости дня
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“Самолет Путина вылетел в Женеву”, – написал журналист.

Это подтверждают и данные портала Flightradar24. Президентский лайнер вылетел из Сочи и сейчас находится над Румынией.

Скриншот: flightradar24.com

При этом Байден прибыл в Женеву сутками ранее – 15 июня.

Контекст:

Байден и Путин встретятся в Женеве 16 июня на вилле XVIII века, огороженной баррикадами и колючей проволокой. В Белом доме заявляли, что саммит Байдена и Путина – не подарок России и что президент США не намерен идти на уступки главе Кремля. Путин отметил, что не ожидает “ничего прорывного” от встречи с Байденом.  

В Кремле сообщали, что Путин и Байден во время встречи обсудят актуальные вопросы международной повестки дня, “включая борьбу с пандемией коронавируса и урегулирование региональных конфликтов”.

Комментируя встречу с президентом РФ, в Белом доме заявляли, что Байдену важно сесть с Путиным “лицом к лицу”, чтобы “четко определить, каковы наши позиции, чтобы понять, каковы его позиции”, а также “попытаться урегулировать разногласия и определить области, в которых мы можем добиться прогресса”.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки рассказывала, что на встрече Байден планирует говорить с Путиным о ситуации в Украине и Беларуси.

Байден предложил Путину встретиться на высшем уровне “для обсуждения всего спектра вопросов, стоящих перед США и Россией” во время телефонного разговора 13 апреля на фоне эскалации ситуации на Донбассе. Байден подчеркнул “неизменную поддержку Соединенными Штатами суверенитета и территориальной целостности Украины”, выразил озабоченность наращиванием военного присутствия России у границы с Украиной и в оккупированном Крыму.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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