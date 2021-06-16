“Не было времени думать”. Ведущая Падалко впервые появилась в эфире без макияжа

“Эксперимент в прямом эфире – коллеги раскрутили меня появиться в эфире выпуска ТСН с чистым лицом ко Дню естественной красоты, который сегодня отмечают в мире. Я бы, наверное, на это не согласилась, если бы предложили работать без макияжа накануне. Я в жизни такого не делала на ТВ. А здесь не было времени думать”, – призналась ведущая.

Падалко отметила, что провести эфир без макияжа ее вдохновил пример коллеги Людмилы Барбир, которая также в этот день работала в кадре без косметики на лице.

https://www.facebook.com/snidanok/videos/494455305000273/

Контекст:

Падалко родилась в 1976 году в Киеве. В 1998 году окончила Киевский лингвистический университет по специальности английский и немецкий языки. С июня 2002 года работает ведущей на “1+1”.

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