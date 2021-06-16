Беларусь лишили права на проведение чемпионата мира по классическому пауэрлифтингу

В нем говорится, что в соответствии с текущей политической ситуацией в Беларуси исполком организации был вынужден “принять непростое решение отменить мероприятие в связи с неопределенной ситуацией в стране”.

“Мне очень жаль оргкомитет, так как они проделали большую работу по подготовке к соревнованиям, – сказал президент IPF Гастон Парадж. – Но IPF несет ответственность за здоровье и безопасность спортсменов, тренеров и чиновников, и поэтому это было единственное логичное решение”.

Минск должен был принять мировое первенство по классическому пауэрлифтингу с 23 сентября по 3 октября.

Контекст:

Чемпионат мира по классическому пауэрлифтингу – не первое спортивное соревнование, которое отменили в Беларуси в последнее время. Ранее страну лишили права принимать этап Кубка мира по биатлону, чемпионат мира по современному пятиборью, чемпионат Европы по велотреку, а также чемпионат мира по хоккею.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра “Весна”, с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

23 мая 2021 года истребитель белорусских ВВС по поручению Лукашенко был поднят “для сопровождения” самолета Ryanair, который следовал из Афин в Вильнюс. Власти Беларуси утверждали, что причиной посадки в Минске стало сообщение о минировании судна (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли).

После проверки белорусские спецслужбы сняли с рейса и задержали белорусского оппозиционного журналиста, одного из основателей Telegram-канала NЕХТА Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу. Паблик NEXTA получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

ЕС и США хотят привлечь Лукашенко к ответственности за принудительную посадку самолета Ryanair.

Ряд стран ввел ограничения на авиасообщение с Беларусью. Кабмин Украины с 26 мая принял решение прекратить авиасообщение с Беларусью, а с 29 мая запретил белорусским самолетам использовать воздушное пространство Украины.

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