 

“Кличко теперь икает”, “Ого, какие шарики”. Седокова показала грудь, вывалившуюся из купальника

16.06.2021, 11:52, Новости дня
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“А сегодня в завтрашний день не все могут смотреть. Вернее, смотреть могут не только лишь все, мало кто может это делать…” – процитировала она мэра Киева Виталия Кличко.

Певица на фото запечатлена в бюстгальтере, из-под которого видна голая грудь.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

“Ну вот, Кличко теперь икает”, – отметила подписчица vikaskachok.

“Ого, какие шарики”, – написала kristina_sergeevna_69.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Анна Седокова была солисткой украинской группы “ВИА Гры”. После ухода из коллектива она находилась в декрете. В апреле 2006 года певица начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей программы “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”. Артистка живет в РФ и США, а работает в России.

В дискографии Седоковой пять сольных студийных альбомов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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