ЕС утвердил санкции против Беларуси за посадку самолета Ryanair – журналист

“Послы ЕС только что утвердили запрет на получение виз и замораживание активов для 78 человек и семи организаций, ответственных за репрессии в Беларуси и принудительную посадку самолета Ryanair 23 мая”, – написал Йозвяк.

Публикация санкционного списка в Официальном журнале ЕС ожидается 21 июня, добавил он.

i mean 21 June of course, sorry!

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 16, 2021

Контекст:

Самолет Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая совершил экстренную посадку в Минске якобы из-за сообщения о минировании (впоследствии взрывчатых веществ на борту не нашли). “Для сопровождения” самолета по поручению находящегося при власти в Беларуси Александра Лукашенко был поднят истребитель белорусских ВВС.

После проверки борта белорусские спецслужбы задержали Протасевича и его девушку Сапегу. Они арестованы, их признали политзаключенными.

Вечером 24 мая появилось видео с Протасевичем, в котором он говорит, что находится в СИЗО №1 в Минске, сотрудничает со следствием и дает признательные показания “по факту организации массовых беспорядков в Минске”. В Европе отмечали, что на лице журналиста были видны следы избиения.

3 июня на провластном канале ОНТ появилось полуторачасовое “интервью” Протасевича. В нем оппозиционер, в частности, сказал, что признал вину по уголовному делу об организации массовых беспорядков, заявил, что не хочет больше “лезть в политику”, а также прокомментировал слухи о якобы участии в батальоне “Азов”. При этом на его руках были видны следы травм.

14 июня он принял участие в пресс-конференции белорусских властей. В ходе нее Протасевич несколько раз повторил, что никто его не бил, он чувствует себя хорошо, и сказал, что считает “настоящими заложниками ситуации” своих родителей и задержанную вместе с ним Сапегу. Также журналист говорил, что никакого торга со следствием у него не было.

Страны ЕС, США, Канада, Украина и другие государства осудили действия властей Беларуси и призвали немедленно освободить задержанных.

Преследование Протасевича связывают с Telegram-каналом NEXTA. Паблик получил широкую известность летом прошлого года благодаря освещению и координации протестов, которые начались после оглашения результатов выборов президента страны.

—