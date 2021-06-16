 

Главнокомандующий армии Швеции призвал готовиться к войне с Россией

16.06.2021, 11:44, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Главнокомандующий вооружёнными силами Швеции Микаэль Бюден призвал жителей страны готовиться к войне с Россией. По мнению военачальника, Москва может проявить агрессию по отношению к королевству.

В интервью одному из западных изданий Бюден обратил внимание на данные разведки, которая якобы рекомендует опасаться “гибридных и нелинейных” атак России. Он считает, что военным и гражданским организациям следует подготовиться к совместному ответу на такие угрозы и наращивать наступательную мощь страны в сфере кибербезопасности, сообщает телеканал “360”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.08 / Муж показал Кудрявцеву в начале отношений: стройная и длинноволосая

04.10 / «Пока она горела — все молчали»

01.10 / Скандалы: «Сейчас многое зависит от того, дает ли он показания на губернатора»

19.04 / Мнение: Россия вышлет 20 чешских дипломатов

29.03 / Скандалы: Строителю МВД пересчитали доходы

05.06 / «Буфет обнаглел, как и весь форум»

12.10 / Мнение: Интернет в Рязани, беспилотники в автошколах и русские сериалы за рубежом

13.10 / Мнение: Мировое кино все больше ненавидит капитализм

05.08 / Мнение: Кратко о взяточничестве

21.01 / На месте мавзолея им. Ленина на Красной площади построят резиденцию мэра Москвы

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика