 

Мнение: Аномальные распределения

16.06.2021, 11:34, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На выборах в России интерес представляют не столько официальные итоги, сколько неофициальные отчеты, демонстрирующие "аномальное распределение" голосов – то есть, проще говоря, фальсификации. ЦИК может разрисовывать любые благостные картинки, но с математикой тягаться у него не хватает ни мозгов, ни умения. А потому статистический анализ данных постоянно демонстрирует уровень фальсификаций, причем из раза в раз растущий.

С коронавирусом ситуация в чем-то схожа. Последовало руководящее указание усилить и ускорить процесс вакцинации (а то перед иноземцами стыдно – они уже за экватор переваливают, а мы со своими аналоговнеимеющими еле-еле 10 процентов перешли, да и с ними, откровенно говоря, тоже есть вопросы). В ответ немедленно возникла "третья волна". Кстати, если кто заметил – слово "эпидемия" куда-то стыдливо исчезло, причем не только у нас, а и по всему миру. В ходу определение "волна". Ни в каких нормативных документах этого понятия нет, оно не определено никак, а потому его можно пользовать и в хвост и гриву – как международный терроризм. Вкладывая в термин то, что требуется в настоящий момент. Так что нужно учитывать – эпидемии нет. Есть какие-то "волны". Что за зверь – неизвестно, но очень страшно.

Так вот, статистика сделала в ответ на руководящее указание стойку смирно и начала выдавать цифирь. Проблема в том, что тут же полезли какие-то аномальные распределения, причем все чудесатее и чудесатее.

В Москве на 15 млн населения число выявленных заражений скакнуло так, что половина всех случаев в стране теперь отмечается именно в этом регионе страны. Согласимся – логично. 10 процентов населения – и 50 процентов зараженных. Московский вирус что – какой-то особо злобный? Со смертностью та же история – в статистику умерших (и у которых найден коронавирус) именно москвичи начали давать резкий прирост.

Откуда берутся вдруг внезапно растущие данные, понять несложно. Достаточно понизить чувстительность тестов, и они начнут выдавать положительный результат не только на конкретный коронавирус, а и на более широкий спектр схожих с ним. Либо увеличить количество тестов и считать заболевшими всех, кто имеет положительный ответ на него. У нас ведь в статистику включают не заболевших, а тех, кто дал положительный ответ на тест, а это, согласимся, две разные разницы. Со смертями та же история – всегда можно у умершего от выстрела в голову найти коронавирус. И далее – только вопрос творческого подхода.

А вот во втором по численности в с стране городе – Петербурге – ситуация менее тревожная. Хотя и там цифры поползли в аномальную область. Но пока без фанатизма – указание указанием, а чемпионат проводить надо. Тоже важное мероприятие, политического звучания.

Судя по всему, как и на выборах, созданы механизмы манипуляций и приписок, позволяющие маневрировать сообразно спущенным сверху руководящим указаниям. А они, указания, просты и примитивны – усилить и ускорить. Раз у нас теперь управление террористическое, то единственный доступный метод исполнения указаний – террор. Грубый и тупой. Что Собянин и исполнил. Остальные будут подтягиваться по мере того, как будут решены текущие и не менее важные задачи.

Источник: Эль Мюрид



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Личное: Ответ Анны

15.01 / Технократы и трансгуманисты стремятся контролировать мозг каждого человека

30.11 / Антон Орех: Скажи мне, кто твой друг. О самом надежном социальном лифте России

03.05 / Актриса Светлана Камынина призналась, что посещает психотерапевта

27.11 / Скандалы: Вексельбергу не дают «посадку» на Колыме

22.12 / Володин: Закон о номере “112” ускорит помощь попавшим в беду людям

28.08 / Мнение: Жил был…

07.03 / Новый юбилей Горбачёва, лицензии на выгребную яму, побочный эффект от крафтового пива и трансгендеры в популярном мультфильме в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

21.04 / Месть

12.03 / В тесте на ремонтопригодность флагманский смартфон Samsung Galaxy 21 Ultra набрал 3 из 10 баллов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика