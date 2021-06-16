Мнение: Аномальные распределения

На выборах в России интерес представляют не столько официальные итоги, сколько неофициальные отчеты, демонстрирующие "аномальное распределение" голосов – то есть, проще говоря, фальсификации. ЦИК может разрисовывать любые благостные картинки, но с математикой тягаться у него не хватает ни мозгов, ни умения. А потому статистический анализ данных постоянно демонстрирует уровень фальсификаций, причем из раза в раз растущий.

С коронавирусом ситуация в чем-то схожа. Последовало руководящее указание усилить и ускорить процесс вакцинации (а то перед иноземцами стыдно – они уже за экватор переваливают, а мы со своими аналоговнеимеющими еле-еле 10 процентов перешли, да и с ними, откровенно говоря, тоже есть вопросы). В ответ немедленно возникла "третья волна". Кстати, если кто заметил – слово "эпидемия" куда-то стыдливо исчезло, причем не только у нас, а и по всему миру. В ходу определение "волна". Ни в каких нормативных документах этого понятия нет, оно не определено никак, а потому его можно пользовать и в хвост и гриву – как международный терроризм. Вкладывая в термин то, что требуется в настоящий момент. Так что нужно учитывать – эпидемии нет. Есть какие-то "волны". Что за зверь – неизвестно, но очень страшно.

Так вот, статистика сделала в ответ на руководящее указание стойку смирно и начала выдавать цифирь. Проблема в том, что тут же полезли какие-то аномальные распределения, причем все чудесатее и чудесатее.

В Москве на 15 млн населения число выявленных заражений скакнуло так, что половина всех случаев в стране теперь отмечается именно в этом регионе страны. Согласимся – логично. 10 процентов населения – и 50 процентов зараженных. Московский вирус что – какой-то особо злобный? Со смертностью та же история – в статистику умерших (и у которых найден коронавирус) именно москвичи начали давать резкий прирост.

Откуда берутся вдруг внезапно растущие данные, понять несложно. Достаточно понизить чувстительность тестов, и они начнут выдавать положительный результат не только на конкретный коронавирус, а и на более широкий спектр схожих с ним. Либо увеличить количество тестов и считать заболевшими всех, кто имеет положительный ответ на него. У нас ведь в статистику включают не заболевших, а тех, кто дал положительный ответ на тест, а это, согласимся, две разные разницы. Со смертями та же история – всегда можно у умершего от выстрела в голову найти коронавирус. И далее – только вопрос творческого подхода.

А вот во втором по численности в с стране городе – Петербурге – ситуация менее тревожная. Хотя и там цифры поползли в аномальную область. Но пока без фанатизма – указание указанием, а чемпионат проводить надо. Тоже важное мероприятие, политического звучания.

Судя по всему, как и на выборах, созданы механизмы манипуляций и приписок, позволяющие маневрировать сообразно спущенным сверху руководящим указаниям. А они, указания, просты и примитивны – усилить и ускорить. Раз у нас теперь управление террористическое, то единственный доступный метод исполнения указаний – террор. Грубый и тупой. Что Собянин и исполнил. Остальные будут подтягиваться по мере того, как будут решены текущие и не менее важные задачи.

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