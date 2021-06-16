NYT: Байден в Женеве проявит уважение к Путину

Президент США Джо Байден в ходе встречи в Женеве проявит уважение к российскому лидеру Владимиру Путину, которого считает «достойным противником».

«Российский лидер, который встретится со своим пятым президентом США с момента прихода к власти в 1999 году, давно добивается уважения Запада. Когда Путин встретится с Байденом в среду в Женеве, у него будет редкая возможность получить это», – пишет New York Times.

К такому выводу издание пришло после заявления Байдена в штаб-квартире НАТО в понедельник. Тогда президент США назвал Путина «достойным противником».

«Москва все еще залечивает раны, нанесенные предыдущей администрацией США, когда надежды на потепление в отношениях между Москвой и Вашингтоном, проистекающие из дружественного подхода президента Дональда Трампа, были разбиты усилением санкций и ростом напряженности. Теперь российские официальные лица слышат, что Байден делает упор на предсказуемость и стабильность, и видят новую возможность изменить курс отношений, которые стали хуже, чем во времена холодной войны», – пишет издание.

Президент РФ Владимир Путин и глава американской администрации Джо Байден встретятся в Женеве 16 июня. В Кремле сообщили, что президенты обсудят вопросы стратегической стабильности, противодействие коронавирусу, борьбу с киберпреступностью, а также региональные проблемы, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке, Украине, в Нагорном Карабахе.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чего ждут в мире от встречи президентов РФ и США и на какие уступки могут пойти Путин и Байден.