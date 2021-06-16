 

Конституционному суду Белоруссии решили дать право проверять итоги выборов

16.06.2021, 11:16, Новости дня
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Конституционный суд (КС) Белоруссии хотят наделить правом проверки конституционности результатов выборов и процесса импичмента президента, сообщила член комиссии по поправкам в конституцию, зампред КС Наталья Карпович.

Карпович заявила, выступая на заседании комиссии и озвучивая предложения по поправкам в основной закон страны, что «имеются конституционные основания и объективная необходимость определить роль Конституционного суда в избирательном процессе (по выборам) как президента, так и парламента», передает РИА «Новости».

«Предлагается наделить Конституционный суд полномочием проверки конституционности выборов», – добавила она.

Карпович сообщила, что также есть предложение по вопросу заключения КС о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения в случае постановки вопроса о смещении президента с должности в связи с совершением государственной измены или иного тяжкого преступления.

«Конституционная комиссия уже обсуждала вопрос о перераспределении полномочий от парламента к Всебелорусскому народному собранию в отношении импичмента, то есть возможного смещения с должности президента по указанным основаниям. Предлагается уполномочить Конституционный суд выносить заключение о конституционности процесса импичмента президента», – сообщила член конституционной комиссии.

Кроме того, граждане Белоруссии могут получить право обратиться КС для проверки соблюдения конституции во время судебного разбирательства.

По ее словам, «введение конституционной жалобы в Республике Беларусь устанавливает прямой доступ граждан к конституционному правосудию, позволяет исключить возможное искажение конституционно-правового смысла норм законов при их применении в конкретном судебном деле».

«Конституционная жалоба является наиболее распространенной формой защиты конституционных прав и свобод граждан. Все страны постсоветского пространства и большинство европейских государств имеют институт конституционной жалобы граждан, реализуемых в различных формах», – подчеркнула она.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал «шлифануть» избирательную систему республики. Также сообщалось, что Всебелорусское собрание могут наделить правом объявления импичмента президенту.



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