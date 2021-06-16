 

Елена Перминова показала лицо новорожденного сына

16.06.2021, 11:12, Разное
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Модель и бизнесвумен Елена Перминова, которая 15 мая в четвертый раз стала матерью, опубликовала фото новорожденного сына, впервые показав лицо малыша. Знаменитая многодетная мама сделала пост в Instagram спустя месяц после рождения мальчика.

Нашему Сашеньке сегодня ровно 1 месяц. Сколько любви, тепла и смысла ты привнес в нашу с папой жизнь. На кого похож малыш? – подписала фото Елена. Интернет-пользователи отметили, что малыш “похож на ангелочка”, как и большинство детей в этом возрасте. А другая известная многодетная мама Яна Рудковская отметила, что ребенок взял лучшее от обоих родителей и похож одновременно и на маму, и на папу.

Напомним, что 15 мая, у Елены и ее мужа Александра Лебедева родился сын Саша. В этот день многодетная мама опубликовала черно-белые снимки, сделанные в родильной палате, где вместе с нею находился Александр, и написала:

Добро пожаловать в этот мир, наш Сашенька! 15.05.2021. Пусть твой путь в этом мире будет полон любви, счастья и света. Для меня большая честь пройти это приключение вместе.Елена Перминова с мужем Александром Лебедевым и новорожденным сыномПол и имя ребенка не стали для ее подписчиков большой новостью: еще во время беременности она рассказала аудитории, что ждет мальчика и что хочет назвать его в честь любимого. Это же она подтвердила и на своей вечеринке в честь будущего малыша – baby shower, 10 мая.

Вскоре после рождения сына Елена опубликовала видео, сделанное через неделю после родов. В ролике Перминова в нижнем белье демонстрировала свою идеальную фигуру, которая кажется совсем не изменилась после беременности и родов.Елена Перминова с семьей в день выписки из роддома



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