Веснушки теперь не прячут! Как ухаживать за кожей с веснушками и какой макияж выбрать

Веснушки можно сравнить с кудрями. Обладатели локонов мечтают о прямых волосах, а люди с гладкими волосами завивают их всеми возможными способами. Стоит сказать, что веснушки сейчас находятся в тренде. Они являются признаком молодости, поэтому француженки даже научились их рисовать. Вот рекомендации тем, у кого есть эти милые коричневые пятнышки.

Что такое веснушки

Веснушки – это маленькие пигментные пятнышки, которые появляются от воздействия солнечных лучей. Именно поэтому тем, кто мечтает от них избавиться, рекомендуется как можно реже бывать на солнце (или всячески прятать от него лицо). Но сегодня разговор не о том, чтобы скрыть природную красоту кожи, о которой мечтают многие модницы. Веснушки есть далеко не у всех, за их появление отвечают меланоциты. У некоторых людей они распределяются равномерно (так появляется загар), а у других – группируются в определенных местах в виде маленьких точечек, которые проявляются под воздействием солнечных лучей. Веснушки появляются в возрасте двух и более лет. На лето их становится больше, зимой они могут вовсе исчезнуть. К старости кожа становится менее восприимчивой к солнцу, поэтому они постепенно исчезают.

Правила макияжа

Для того чтобы кожа с веснушками выглядела более привлекательной, не стоит ее скрывать под толстым слоем макияжа. Вам все равно не удастся их полностью спрятать, но вид неопрятности вам будет гарантирован. Не получится равномерного тона, на поверхности лица возникнут некрасивые пятна, которые будут выглядеть, словно грязь или участки пыли. По этой же причине не рекомендуется использовать помаду, румяна и тени с коричневым оттенком. В сочетании с большим количеством веснушек такой макияж выглядит как грязный.

Выбор основы

Не старайтесь подобрать цвет основы под оттенок веснушек, поскольку в этом случае ваше лицо будет выглядеть неестественным. Подбирайте тон под цвет кожи, а не пигментных пятнышек. Отдайте предпочтение более легкой и прозрачной основе, которая не «закрасит», а лишь немного осветлит веснушки. Выберите тональный крем средней или плотной текстуры, однако не переусердствуйте. Помните о том, что кроме лица есть еще и шея. На нее также следует нанести тональный крем так, чтобы не было ее разделения с лицом. В противном случае это приведет к эффекту «маски», где лицо под большим слоем грима смотрится неестественно. Выберите тон, который будет средним между цветом веснушек и оттенком кожи, и равномерно распределите его по лицу и области декольте.

Цвет тонального крема

Очень важно выбрать цвет тонального крема, который будет подчеркивать красоту вашей кожи и присутствующих на ее поверхности веснушек. Мы разобрались с тем, что «маскировать» их полностью бесполезно (если вы не планируете покрыть толстым слоем грима все тело). Выберите цвет, который будет максимально гармонично сочетаться с маленькими коричневыми пятнышками. Он должен быть теплым: персиковым, медовым, золотисто-коричневым или золотисто-бежевым. Можете воспользоваться автозагаром, который освежит лицо и область декольте, сделав кожу нежной и привлекательной.

Пудра

Подберите пудру, которая будет на тон или два светлее вашей кожи. Можете покрыть ею основу (следите за тем, чтобы их тона совпадали на сто процентов) или использовать отдельно. В этом случае вам пригодится пудра двойного действия (используемая с тональным кремом и без него). Она должна быть обязательно матирующей со стойким действием. Если вы будете использовать тональную основу с легким покрытием, прозрачная рассыпчатая пудра вам не подойдет. Отдайте предпочтение компактной, которая сможет лучше «замаскировать» веснушки, делая их менее яркими. Наносить пудру на лицо рекомендуется при помощи пуховки.

Румяна

Многие представительницы прекрасного пола имеют на лице не ярко-рыжие, а коричневые веснушки. В основном, это обладательницы светлой кожи, поэтому им подойдут румяна кораллового и персикового цвета. Можно также использовать бронзирующую пудру (она замечательно подойдет в качестве румян, если взять ее на несколько тонов темнее). Очень аккуратно используйте эффект сияния. Он допускается лишь в области скул на месте румян, но ни в коем случае не в качестве пудры, нанесенной на всю поверхность кожи лица. Вместе с веснушками такое сияние будет смотреться не очень привлекательно.

Тушь и подводка (карандаш)

Очень важным моментом является декоративное оформление глаз. Выберите карандаш и тушь, при помощи которых вы сможете подчеркнуть их красоту. Ни в коем случае не используйте коричневые тени, поскольку они «сольются» с веснушками, и возникнет «грязный» эффект неряшливого лица (лицо теряет свою выразительность). В то же время коричневая подводка или карандаш будут смотреться очень привлекательно. Сделайте стрелку золотистой, бежевой или коричневой, это будет выглядеть очень стильно. Если речь идет о дневном выходе, используйте цветную тушь, о вечернем – черную. Длинные ресницы смотрятся просто великолепно, поэтому можете отдать предпочтение туши с удлиняющим эффектом (или наращенные).

Тени

В качестве теней выбирайте декоративное средство любого цвета, который вам идет и импонирует (исключение составляют тени под цвет веснушек). Если просто хотите замаскировать веснушки на веках, используйте тональную основу и пудру, этого будет достаточно. В общем макияже глаз старайтесь избегать таких оттенков, как серый, белый, черный и серебристый. Отличным выбором станут такие натуральные цвета, как персиковый, молочный, абрикосовый, бежевый. Отлично смотрится темно-зеленый. Старайтесь выбирать тени с сияющими текстурами, поскольку умеренный блеск придаст лицу нежности и очарования. Не оставляйте четких контуров, тщательно растушевывайте переходы. Не используйте слишком темные оттенки, поскольку в этом случае лицо будет выглядеть слишком мрачным и «перегруженным». Отдайте предпочтение натуральным цветам, которые сделают образ нежным и милым.

Помада

Обычно у девушек с веснушками губы не имеют четких контуров. Поэтому рекомендуется использовать карандаш. Он должен иметь теплый оттенок: персиковый, абрикосовый, лососевый и пр. Не стоит использовать слишком яркую помаду, поскольку она не очень привлекательно смотрится на светлом лице с веснушками. Не стоит также отдавать предпочтение розовой помаде, которая плохо гармонирует с данным типом кожи. Выберите карамельные, абрикосовые, золотисто-коричневые или бежевые тона – это будет выглядеть стильно, эффектно и привлекательно.

Волосы

Если вы являетесь обладательницей светлых волос, старайтесь придерживаться самого нежного, практически «прозрачного» макияжа. Представительницам прекрасного пола с яркими рыжими и каштановыми волосами рекомендуется отдать предпочтение более яркому макияжу – тогда вы сможете подчеркнуть красоту волос, прекрасный цвет кожи и наличие на ней веснушек. Это станет вашей «изюминкой».

Образ

Если вы являетесь счастливой обладательницей веснушек, вам можно выбрать любой образ. Отдайте предпочтение нежному и милому луку, который не предполагает наличия большого количества косметики и максимально приближен к естественному виду. Или выберите яркий, эффектный и креативный образ, который никого не оставит равнодушным. Экспериментируйте, используйте разные цвета и останавливайте свой выбор на том, что вам больше всего подходит и импонирует. А еще ориентируйтесь на состояние своей души, оно подскажет вам правильное решение.