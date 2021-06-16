 

Ольга Бузова стала членом-корреспондентом МГУ

16.06.2021, 12:29, Разное
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Московский государственный университет (МГУ) присоединился к всероссийской акции поддержки Ольги Бузовой.

Учёный совет вуза отметил высокие интеллектуальные способности общественного деятеля и принял решение присвоить ей статус члена-корреспондента МГУ и степень доктора искусствоведения.

Ещё одной причиной такого решения в университете назвали желание повысить интерес к науке у молодёжи.

Бузова стала членом-корреспондентом МГУ– Социология чётко нам говорит о том, что Ольга Игоревна Бузова – один из лидеров общественного мнения, а такие люди становятся, например, послами ООН или ЮНИСЕФ, возглавляют гуманитарные акции. Логичным на этом фоне выглядит и решение нашего Учёного совета о принятии в свой состав доктора искусствоведения. Это очень важно для будущего нашей науки. Если мы не привлечём в отрасль молодёжь, нас ожидают тяжёлые времена, – прокомментировал решение Учёного совета ректор МГУ Виктор Садовничий.

Он добавил, что Бузова будет в своё свободное время для студентов экономического и факультета журналистики вести спецкурс «Искусство бизнеса». Гонорар преподавателя не оглашается.

– Я патриот русской науки. Я с детства воспитывалась на русской, испанской, французской, немецкой науке. Я благодарю Учёный совет университета, основанного великим Менделеевым, за оказанное мне доверие и обещаю дать свои лучшие знания учащимся, – отреагировала на назначение Бузова.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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