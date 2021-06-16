 

Даже небольшая гипертония у женщин опаснее для их здоровья, чем считалось ранее

16.06.2021, 10:58, Разное
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В исследовании, которое провели ученые из Норвегии, участвовали более 12 тысяч человек, за которыми наблюдали в среднем в течение 16 лет. Оно началось в 1992 году, в то время средний возраст участников составлял 41 год.

В начале исследования у 39% женщин и 66% мужчин была артериальная гипертония 1-й или 2-й стадии (давление от 130/80 до 139/89  или выше 140/90 миллиметров ртутного столба соответственно). У женщин реже, чем у мужчин, встречались другие факторы риска сердечно-сосудистых болезней, включая ожирение и высокий уровень «плохого холестерина» в крови – также они реже курили.

У женщин с гипотонией 1-й стадии риск сердечно-сосудистых болезней был выше в два раза по сравнению с показателями женщин с нормальным давлением. На риски болезней сердца у мужчин гипертония этой стадии влияния не оказывала.

Ученые указывают, что все больше данных утверждает в пользу того, что гипертония более опасна для здоровья сердца женщин, чем для мужчин. Более того, этот риск становится значительным при небольшом повышении давления.

«Это исследование с хорошим дизайном. Большинство из нас смотрит на факторы риска, но мы действительно не обращаем внимания на пол. Новизна этой статьи в том, что существует статистическая разница между мужчинами и женщинами», – сказала The New York Times профессор Джойс Оун-Хсяо (Joyce M. Oen-Hsiao), не принимавшая участия в исследовании.

Она добавила, что это исследование может изменить первичную профилактику. В настоящее время при гипертонии 1-й стадии большинству людей рекомендуют изменения образа жизни, но не медикаментозное лечение. Исключение составляют только люди с дополнительными факторами риска, например, с сахарным диабетом. Не исключено, что в обозримом будущем женщинам старше 40 лет будут назначать лекарства при легкой гипертонии.



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