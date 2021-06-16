 

Правильное питание может снизить количество аварий на дорогах

16.06.2021, 10:56, Разное
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Ученые пришли к выводу, что правильное питание водителей поможет снизить количество автомобильных аварий. Нездоровый рацион увеличивает риск вождения, поскольку появляется повышенная утомляемость.
Профессиональные водители очень много времени проводят за рулем. Важность имеет не только правильное питание, но и пол, возраст, навыки вождения опыт, отношение к транспортному средству. Поездки на длительное расстояние лишают водителей сна, к тому же приходится ограничивать себя в физической активности, часто на фоне постоянных перекусов не получается полноценно питаться.

В ходе проведения исследования исследователи оценили связь особенности рациона с появлением утомляемости за рулем. В эксперименте приняли участие 389 водителей грузовиков из Китая. Каждый из них назвал 25 продуктов, которые употреблялись в течение года с определенной частотой.

Оказалось, что безопасное поведение при вождении обеспечивают режимы питания, в рамках которых человек ест овощи и цельнозерновые продукты. Если водитель употреблял животные белки, то присутствовал более высокий уровень ошибок, наблюдалась недостаточная концентрация внимания во время движения. Рацион, состоящий из фастфуда, тесно связан с небезопасным поведением водителей на дороге.

Источник: www.medikforum.ru



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