 

Экс-жена Аршавина Казьмина заявила, что больше не может бороться за здоровье

16.06.2021, 10:56, Разное
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Экс-жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала, что у нее нет больше сил бороться за здоровье. В новой публикации в социальной сети Instagram она затронула тему самых близких для нее людей. К таковым журналистка относит своих детей и бабушку, которая ее вырастила.
Алиса Казьмина попросила прощения у бабушки и наследников. Она заявила, что у нее закончились силы, терпение и воля. У бывшей жены футболиста не получается решить проблемы со здоровьем. Она устала стучать в закрытые двери. Многие могут написать о карме и бумеранге, но Аршавина уверена, что за всех грехи уже сполна заплатила.

Журналистка заявила, что у нее и детей все забрали. Ей уже пришлось опуститься на колени, с которых нет сил подняться. Казьмина убеждена, что не сможет идти вперед и бороться против ветреных мельниц. Уже год она не может вылечить лицо, к тому же после развода экс-жена футболиста осталась без крыши над головой.

Казьмина попросила прощение у детей за то, что не смогла их полностью обеспечить или хотя бы найти жилье. В то же время она выразила благодарность подписчикам за поддержку. На сегодняшний день экс-супруга спортсмена больше не намерена высказываться на эту тему, пишет издание «Телепрограмма».



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