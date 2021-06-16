Фадеев о словах Бузовой, что она забьет гол: “Хорошо, что есть люди, которые могут все”

Известный российский продюсер Максим Фадеев высмеял Ольгу Бузову за ее слова о футболе. Она заявила, что непременно забьет гол, если выйдет на поле. Музыкант иронично отметил: хорошо, когда есть люди, которые могут все.

В эфире телеканала «Матч ТВ» Бузова заявила, что футбол является командной игрой. Знаменитость провела аналогию с театром, поэтому сказала, что не получится хорошего спектакля, если она выйдет на сцену одна. В то же время экс-ведущая «Дома-2» заявила, что способна самостоятельно вытянуть всю страну, в том числе забить гол.

Фадеев с иронией отнесся к словам Ольги Бузовой. Его позицию поддержали поклонники в комментариях. В то же время некоторые коллеги по цеху заступились за теледиву после конфликта с Губерниевым. В их число вошли Дима Билан, Яна Рудковская, Мария Погребняк. Поддержку экс-возлюбленной даже высказал рэпер Дава.

Напомним, Бузова расплакалась в прямом эфире, когда Губерниев спросил, перестала ли она пить коньяк по утрам. Она назвала его «дном».